在8月23日進行重啟核三公投前，民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文帶著國民黨送給選民的礦泉水，到蘭嶼核廢料貯存場一晚，又帶回台北給國民黨人喝，一舉動引起群嘲；不料今（28）日陳聖文再度發文預告，將自製「光電紅茶」，將進行一場「光電板擊破實驗」打破謠言。陳聖文過去曾將「自製核廢料水」送到國民黨中央，當時遭到資深媒體人謝寒冰狠酸，陳聖文沒有任何防護措施，都敢帶礦泉水去核廢儲存場，「到底是蠢到什麼程度才會認為礦泉水會有事？」；名醫蘇一峰也表示，跟低階核廢料相處一個晚上，接觸到的輻射量最多只差不多一張X光檢查，「這樣水就會變成輻射水嗎？青鳥國中數理化真的要好好學啊⋯⋯你的理化老師在哭泣了」不料今日陳聖文在臉書發文表示，「『水的問題，就交給聖文，今天來喝光電紅茶！？』我準備了一塊光電板，來進行一場『光電板擊破實驗』。」陳聖文直呼，「到底打破後會發生什麼事？真的會流出所謂的『電解液』嗎？謠言，就讓我們用事實來擊破」；過去有網友要陳親自「喝光電紅茶」，並稱光電板破掉會流出毒液，而他也上傳實測影片，只見他將光電板擊碎、並泡在水裡測試數值。只見儀器酸鹼測試，螢幕上的數值符合台灣飲用水水質標準為pH 6.0至8.5內，陳聖文也當場把「光電水」喝下去，「光電板破碎後根本沒有任何溶液流出，你們說的『光電紅茶』根本就沒有！」經濟部指出，光電板沒有毒，是網路謠言正在攻擊再生能源發展，光電模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，不是有害廢棄物。環境部過去針對嘉南災損光電案場的水質重金屬檢測，結果低於環境基準，沒有異常；經濟部委託專業單位測試，以RO逆滲透水浸泡損壞光電板7日後，水質仍符飲用水質。