根據《震傳媒》昨（27）日公布的最新政黨民調顯示，民進黨與國民黨的支持度「黃金交叉」，民進黨自6月份後再次突破3成，國民黨則是近3個月首度下降，民進黨領先國民黨7.7個百分點。根據《震傳媒》民調顯示，政黨傾向方面，支持民進黨占30.7%，與9月份23.8%相比，增加6.9個百分點，自6月份後再次突破3成；支持國民黨則占23.0%，與9月份27.5%相比，減少4.5個百分點，近3個月首度下降，兩黨差距7.7%，而民眾黨支持度從9月份17.6%，掉到13.9%。至於藍綠陣營，泛綠陣營上升至33.1%，相比於9月份28.5%的近一年最低點，10月份增加4.6個百分點。泛藍陣營從9月份近一年最高點36.5%，減少7.6個百分點到28.9%。藍綠陣營相差4.2%，中間選民包含不偏任何政黨、不了解政治為28.5%，有支持政黨不偏藍綠則是9.5%。該民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年10月20日至10月21日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,085人（加權前家戶537份、手機548份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。