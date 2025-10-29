今農曆九月初九迎來「九九重陽節」！這一天不僅是華人傳統的重要節日，也象徵著敬老、祈福與平安的意涵，不過這天也被視為「陽氣最盛」的日子，因此有登高避災、賞菊飲酒、祭祖祈福等習俗，同時命理專家也列出六大禁忌提醒民眾要注意，《NOWNEWS》一文整理九九重陽節由來、起源、習俗、禁忌。
🟡今農曆九月初九「九九重陽節」！也被稱為敬老節
重陽節（Double Ninth Festival）是華人傳統的重要節日，在每年農曆九月初九這一天慶祝。因為《易經》裡說「九」是陽數，而這天是「雙九相重」，所以叫做「重陽」。
古時候的人認為這一天陽氣旺盛，容易招來災厄，為了避災祈福，會登高望遠、插茱萸、喝菊花酒。這些習俗後來逐漸變成象徵祈求平安長壽的活動。
到了唐朝，皇帝把重陽節定為正式節日，全國一起慶祝。現代的重陽節也成為「敬老節」，提醒大家關心、感謝與祝福長輩健康長壽。
🟡「九九重陽節」要幹嘛？記得祭祖、拜地基主
九九重陽節，也是台灣習俗中跟除夕、清明節、中元節並稱四大祭祖節日的重要節日，在這一天要記得祭祖、拜地基主，還有這一天也是5位神明的重要日子，想要轉運求財都別忘記到廟裡拜拜，《NOWNEWS》整理重陽節拜拜流程、拜拜時間、供品準備懶人包一次收。
🟡「九九重陽節」重要習俗
重陽節在每年農曆九月初九，是秋季的重要節日。古人相信這一天「陽氣過盛」，需要藉由一些活動來避邪祈福、保平安，因此形成許多流傳至今的傳統習俗：
登高望遠：最有代表性的活動。人們會登山、登樓或遠眺山川，象徵驅邪避災，也有「步步高升」的好兆頭。
佩戴茱萸：茱萸是一種香草，古人認為能驅除邪氣，會把它插在頭髮上或掛在衣服上，寓意健康平安。
飲菊花酒、賞菊花：菊花在秋天盛開，被視為長壽與堅毅的象徵。人們會賞菊、喝菊花酒，祈求延年益壽。
祭祖祈福：很多地方也會在這天掃墓、祭祖，表達對祖先的感恩與懷念。
敬老活動：現代社會把重陽節定為「敬老節」，舉辦登山、餐會等活動，提醒大家尊敬長輩、關心家中老人。
🟡「九九重陽節」禁忌
命理專家小孟老師提醒，九九重陽節有六大禁忌要注意
忌說節日快樂：在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。
不可行房：九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩唷，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房哦。
忌煮飯：重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好喔，讓辛苦的老母親在這一天可以好好放鬆一下。
忌送菊花：在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或著康乃馨都可以表達感恩之情哦。
忌出嫁女兒回家：在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解囉。
兩男忌談公事：男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角哦。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
重陽節（Double Ninth Festival）是華人傳統的重要節日，在每年農曆九月初九這一天慶祝。因為《易經》裡說「九」是陽數，而這天是「雙九相重」，所以叫做「重陽」。
古時候的人認為這一天陽氣旺盛，容易招來災厄，為了避災祈福，會登高望遠、插茱萸、喝菊花酒。這些習俗後來逐漸變成象徵祈求平安長壽的活動。
到了唐朝，皇帝把重陽節定為正式節日，全國一起慶祝。現代的重陽節也成為「敬老節」，提醒大家關心、感謝與祝福長輩健康長壽。
九九重陽節，也是台灣習俗中跟除夕、清明節、中元節並稱四大祭祖節日的重要節日，在這一天要記得祭祖、拜地基主，還有這一天也是5位神明的重要日子，想要轉運求財都別忘記到廟裡拜拜，《NOWNEWS》整理重陽節拜拜流程、拜拜時間、供品準備懶人包一次收。
重陽節在每年農曆九月初九，是秋季的重要節日。古人相信這一天「陽氣過盛」，需要藉由一些活動來避邪祈福、保平安，因此形成許多流傳至今的傳統習俗：
登高望遠：最有代表性的活動。人們會登山、登樓或遠眺山川，象徵驅邪避災，也有「步步高升」的好兆頭。
佩戴茱萸：茱萸是一種香草，古人認為能驅除邪氣，會把它插在頭髮上或掛在衣服上，寓意健康平安。
飲菊花酒、賞菊花：菊花在秋天盛開，被視為長壽與堅毅的象徵。人們會賞菊、喝菊花酒，祈求延年益壽。
祭祖祈福：很多地方也會在這天掃墓、祭祖，表達對祖先的感恩與懷念。
敬老活動：現代社會把重陽節定為「敬老節」，舉辦登山、餐會等活動，提醒大家尊敬長輩、關心家中老人。
🟡「九九重陽節」禁忌
命理專家小孟老師提醒，九九重陽節有六大禁忌要注意
忌說節日快樂：在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。
不可行房：九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩唷，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房哦。
忌煮飯：重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好喔，讓辛苦的老母親在這一天可以好好放鬆一下。
忌送菊花：在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或著康乃馨都可以表達感恩之情哦。
忌出嫁女兒回家：在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解囉。
兩男忌談公事：男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角哦。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。