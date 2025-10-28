我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主要國家鈔券改版原因及間接年距。（圖／中央銀行提供）

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，到底要花多少錢，網路社群流動新台幣改版成本高達500億元，對此，央行今（28）日再提3點澄清。由於硬幣改版成本高、價值低，目前需求已逐漸降低，且隨電子支付日益普及，未來將進一步減少，基此，不考慮硬幣改版，故這次鈔券改版並無成本高達500億元情事。央行指出，網路社群所稱的500億元，主要是央行在2017年對新台幣券幣全面改版所概估的成本，惟其中涵蓋硬幣成本約達400億元。由於硬幣改版成本高、價值低，並不考慮硬幣改版。此外，新版鈔券將採用最先進的安全防偽技術，以及更環保原物料，並強化綠色製程，平均單價預估較現行流通鈔券高出1.5元。現在不改版，以後成本會更高。央行也再次說明，現行鈔券已使用24年，超過多數國家改版之間隔年距，如不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，如能適時升級防偽技術將使現金交易更安全，而且採用更環保的原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標，強化無障礙設計，且主題擇定過程納入公民參與機制，以凝聚社會共識，提升民眾認同感。央行也強調，電子支付仍無法完全取代現金。在電子支付服務中斷時，現金是可靠的備援支付工具，對於無法獲得金融服務或有數位落差之族群而言，現金更是唯一支付工具。