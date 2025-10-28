立法院將審查海纜7法修正草案，海委會主委管碧玲盼獲得支持。今(28日)在臉書分享海巡守護海纜的過程，表示「希望海纜七法可以獲得通過，海纜七法是可以從上游有效的嚇阻破壞海纜，驅離異常滯留的法律效果，將可以從源頭大量排除故意斷纜的可能性，這提供了機會，讓海巡可以把護纜的量能轉移到護漁與救難，大幅度的做了情境調整，真心希望可以通過。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

管碧玲分享海巡出任務的實際狀況，「昨日下午13時27分，海巡在雷達發現大陸漁船在台馬第二海纜北竿海域上方滯留，馬上派出船艇在13時33分就趕到現場。雖然地處限制水域外4.1浬，為了預防對海纜造成傷害，海巡還是廣播驅離，並以無線電請其離開，約在13時47分，驅離完成該艘陸船，經聯繫中華電信，海纜沒有受損！」管碧玲提到更危急的情況，「今天清晨7點12分，海巡接獲中華電信通報，台馬二號海纜新增一處障礙，希望我們派船查處！海巡立刻透過AIS的掌握，啟動查處，頂著大浪，於9時19分抵達通報現場！當時的浪況是風力6-7級，陣風9級；浪高4公尺，大浪！本案在海巡取得對方船艇下錨、起錨時間點，並完成搜證後，由於海象惡劣，海巡艦艇因而吸入異物，船體抖動嚴重，真是驚險！好在，在中午左右，我們正在等待吸入異物的船艇慢慢駛回，心中掛意著，我收到署長報告：『中華電信通知該海纜為自然劣化所致』！」管碧玲有感而發，「我想分享海巡的一個工作態度，用周全的假設派勤，不怕做白工！這樣做，才能避免漏網之魚或漏洞！」不怕白跑一趟，是守護海洋安全的核心精神，也再次呼籲海纜七法儘速通過，讓海巡依法驅離異常滯留船舶、嚇阻破壞行為，未來更投入護漁與救難任務。也說明他們工作態度的可貴！