▲飯島愛（如圖）從AV女優轉戰綜藝圈，以直爽個性深受觀眾喜愛，2008年驚傳猝逝家中。（圖／新浪娛樂微博）

已故日本女星飯島愛今（31）日迎來53歲冥誕，她在1992年以AV女優身分出道，因深夜節目《東京情色派》走紅，被封為丁字褲女王，之後她轉戰綜藝圈，以直率又真誠的個性深受喜愛。2007年，飯島愛因健康問題淡出演藝圈，隔年卻因肺炎被發現猝逝家中，得年僅36歲。在飯島愛過世後，她的好友鈴木紗理奈曾透露，飯島愛傳給她生前最後的訊息，是安慰她要堅強，說她是Super Woman一定撐得過去，沒想到那竟成了永遠的道別。飯島愛在1992年以AV女優身分出道，因參加《東京情色派》以大膽造型走紅，被封為丁字褲女王；之後她轉戰綜藝圈，靠著直爽又敢言的個性深受觀眾喜愛。2000年，飯島愛出版半自傳小說《柏拉圖式性愛》，坦率寫下自己年少離家、遭受暴力、為還債誤入成人界的過往，引起轟動；2002年更和港星張衛健合作電視劇《齊天大聖孫悟空》，飾演蜘蛛精一角紅遍港台與日本。只是到了2007年，飯島愛因健康亮紅燈宣布退出演藝圈，沒想到隔年12月底被發現因肺炎猝逝家中，讓粉絲無比惋惜。2018年，距離飯島愛離世滿10年，日媒《AERA》特別訪問她的父母，飯島愛的爸爸回憶說，當年完全不知道女兒已經出道，直到某天打開電視突然看到她的畫面，才發現女兒進入演藝圈，不過爸爸不但沒有責怪她，反而鼓勵飯島愛既然選擇了這條路，就要努力做到最好，成為日本第一。飯島愛的媽媽則透露，其實早在2005年，女兒就曾動念想引退；因為電視畫質日益清晰，飯島愛覺得自己上鏡老態難掩，不希望被評論。於是飯島愛開始籌劃轉型，想開設情趣用品網站，甚至結合醫療與美容諮詢，幫助在性方面有困擾的女性，無奈這些計畫還沒實現，飯島愛便離開人世。日本女星鈴木紗理奈和飯島愛情同姊妹，私下感情非常好，鈴木紗理奈常向飯島愛吐露生活與感情上的煩惱。鈴木紗理奈曾哽咽回憶，飯島愛在過世前10天曾傳訊約她一起去泡三溫暖，但因太忙沒能赴約，沒想到那次竟成永別；當時飯島愛還傳來訊息安慰她，說她是Super Woman，不管遇到什麼事都能撐過去，如今那段話卻成了最後對話，讓人聽了心疼。10月31日的壽星不只有飯島愛！還有台灣歌手吳奇隆、台灣女團S.H.E成員任家萱、台灣演員張天霖、台灣演員許光漢、韓國藝人邊佑錫，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！