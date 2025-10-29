我是廣告 請繼續往下閱讀

美國過去主導無線通訊，但如今全球部署的無線通訊技術，均建構在外國技術之上。輝達執行長黃仁勳今（29）日宣布，將與Nokia（諾基亞）展開一項重大合作，建構一個以加速運算（accelerated computing）與AI為基礎的通訊系統，讓美國重新站上6G革命的中心，美國回歸主導無線通訊的地位。輝達今日零點於美國華盛頓GTC DC 發表主題演講，他表示，從無線通訊誕生以來，美國一直是定義技術、制定全球標準的國家。「我們把美國的技術輸出到全世界」，讓世界能夠在美國技術與標準之上建構自己的體系。然而，他直言，如今，全世界部署的無線通訊技術，主要都建構在外國技術之上，美國最根本的通訊基礎架構，竟然建立在外國技術之上。現在，正好有一個機會，特別是在這個「根本性平台轉移」（fundamental platform shift）的時刻。正如各位熟知，電腦技術是幾乎所有產業的基礎，它是科學中最重要的工具，也是產業中最重要的工具。「而如今我們正經歷一場平台轉移。」這次的平台轉移，應該是「重返戰場」、以美國技術重新領導的千載難逢機會。黃仁勳宣布，輝達將與Nokia展開一項重大合作。Nokia是全球第二大的通訊設備製造商，是規模達3兆美元的產業，其基礎設施市場價值高達數千億美元，全球有數以百萬計的基地台，更是一家擁有7000項關鍵5G專利的公司，很難想像有比這更具領導地位的電信企業。如果輝達能夠與之合作，就能在這項全新技術上建構一個以加速運算與AI為基礎的通訊系統。他指出，這些技術使輝達能夠執行CUDA X，將首次創造出一個軟體定義、可程式化的電腦，能夠同時進行無線通訊與AI處理。這是一次徹底的革命性突破。黃仁勳表示，Nokia將與輝達合作，整合這項技術，並重新撰寫他們的通訊堆疊，「我們將與Nokia攜手，讓NVIDIA ARC成為他們未來的基地台架構。」他強調，這代表我們能夠利用這項新技術，升級全球數百萬個基地台，邁向6G與AI時代。另一方面，輝達也宣布還將以每股6.01美元認購價向諾基亞投資10 億美元，達成股權戰略合作。