AI發展需要算力，算力需要大量電力，輝達執行長黃仁勳今（29）日演講時積極讚揚美國總統川普的能源政策，他指出，AI需要能源，美國想要領先，也離不開能源，川普深刻理解這點，以國家力量支持能源發展，他要高度讚揚與感謝，而由於黃仁勳此次在華府演說，如此肯定川普也頗為玩味。黃仁勳今日華盛頓DC舉行GTC主題演講，他在演說進行到一半時，突然提及能源，更積極讚美川普的政策，他提到，「我們需要的是能源」，這也是美國政府，川普總統值得高度讚揚的地方。他表示，川普的支持能源發展（pro-energy）政策，意識到AI產業的成長離不開能源、科技的進步離不開能源，而美國想在這個產業中領先，也離不開能源。黃仁勳強調，川普深刻理解了這一點，並以國家的力量支持能源的發展，徹底改變了整個格局。如果這件事沒有執行，美國今天可能會處在一個非常不利的局面。「因此，我要感謝川普總統。」據了解，黃仁勳與川普之間的友好關係為人所知，此次選在華府進行演說，可謂「項莊舞劍，意在沛公」，「意在」白宮主人，彭博社資料顯示，自從川普連任，輝達的華府遊說支出大幅增加，今年前9個月，已經花了350萬美元，遠遠超過2024年的64萬美元。而演說積極稱讚川普，也似乎暗示出其遊說、幫助輝達營運的意味，後續黃仁勳的「晶片外交」如何出招，值得繼續觀察。