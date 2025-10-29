我是廣告 請繼續往下閱讀

KT遊戲前期偏弱 CFO需建立優勢、維持紀律性

▲KT是來自韓國LCK賽區的第3種子，瑞士輪分別擊敗MKOI、TSW、TES，取得3勝0敗的佳績。（圖／LOL Esports Flickr）

CFO上路Driver先發 解析2大原因

▲CFO對決KT的8強賽中，首場上路將由Driver先發出陣。（圖／LOL Esports Flickr）

BP不能太死板 輔助「妮可」值得關注

▲CFO對決KT的BO5中，雙方輔助針對「妮可」的選擇，是BP上值得關注的焦點。（圖／LOL Esports Flickr）

CFO vs KT勢均力敵 中路決定遊戲走向

▲魚丸認為，CFO想要提升擊敗KT的機率，中路小將HongQ必須在對線期打出優勢。（圖／LOL Esports Flickr）

CFO「殼以」繼續創造歷史 血性是最強武器

▲CFO乘載著台港澳粉絲10年的期待，希望他們能繼續書寫歷史，也能享受比賽。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》2025世界賽，今（29）日下午3點，台灣戰隊CFO將在8強賽迎戰韓國隊伍KT，前《英雄聯盟》職業分析師魚丸表示，。期盼CFO能以3:1擊敗KT挺進4強賽。魚丸指出，KT雖然是瑞士輪3勝0敗的隊伍，不過籤運偏軟是事實，，考慮到CFO本次世界賽前期規劃表現不錯，如果能打好中期資源團戰，防範邊線被抓，獲勝機率其實不低。CFO對決KT首戰將由Driver先發，魚丸說明，CFO主要可能有2個考量，首先是「賭對方不敢首選賽恩」，在KT篤定會選擇藍方的情況下，如果KT在藍方選擇封鎖賽恩，對CFO來說也是一大利多，直接佔掉一個Ban位，讓陣容選擇更有彈性；，若KT則藍寶，Driver還有酒桶、鄂爾能夠應對。回推瑞士輪前兩戰、甚至是LCK季後賽，KT對手基本上會將封鎖，魚丸認為，這種「抄作業」的方式可以考慮，但在BO5可能僅限前2場可以使用，此外，CFO對決KT的BO5中，雙方輔助針對的選擇也相當重要，原因除了Kawing、Peter的妮可都發揮不錯，兩隊AD也都會玩凱特琳這類需要搭配軟輔的英雄，魚丸分析，CFO和KT的BO5，雙方「中路」將會扮演左右戰局的角色，KT的Bdd目前明顯還沒回到巔峰競技狀態，但KT非常仰賴他贏線後，跑起來帶動優勢；同樣的，至於其它路線上，魚丸認為，KT前期比較弱、上路Perfect坦克玩的比較差、下路沒有絕對的壓制力，；如果確定不採取換線戰術，就換上Rest和對方硬拼。魚丸強調，CFO在8強賽的籤運已經非常不錯，先不管獲勝隊伍4強要面對GEN，KT這個隊伍並非無懈可擊，「CFO有台港澳隊伍少見的衝勁和血性」，魚丸直言，CFO能成為睽違10年再次進入LOL世界賽8強的台灣隊伍，最大的原因就是跳脫台港澳隊伍總是「小心翼翼」的通病，，期盼CFO能繼續書寫歷史，替台港澳玩家留下更多感動的瞬間。