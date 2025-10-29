LOL《英雄聯盟》2025世界賽，今（29）日下午3點，台灣戰隊CFO將在8強賽迎戰韓國隊伍KT，前《英雄聯盟》職業分析師魚丸表示，CFO面對KT的關鍵人物會是中路HongQ，HongQ必須要限制Bdd的發揮，其次CFO要抓著「KT前期較弱」的短板建立優勢。期盼CFO能以3:1擊敗KT挺進4強賽。
KT遊戲前期偏弱 CFO需建立優勢、維持紀律性
魚丸指出，KT雖然是瑞士輪3勝0敗的隊伍，不過籤運偏軟是事實，前3場面對MKOI、TSW、TES等隊伍，前15分鐘經濟都是落後的一方，遊戲內容在前期並無主宰力，能夠取勝也多半是「對手給機會」，考慮到CFO本次世界賽前期規劃表現不錯，如果能打好中期資源團戰，防範邊線被抓，獲勝機率其實不低。
CFO上路Driver先發 解析2大原因
CFO對決KT首戰將由Driver先發，魚丸說明，CFO主要可能有2個考量，首先是「賭對方不敢首選賽恩」，在KT篤定會選擇藍方的情況下，如果不封鎖賽恩，首選的效益較低，但若KT不封鎖也不選，CFO必定會直接鎖定賽恩。
如果KT在藍方選擇封鎖賽恩，對CFO來說也是一大利多，直接佔掉一個Ban位，讓陣容選擇更有彈性；但若KT首選敢拿賽恩，Driver也能選擇前一輪玩得不錯的藍寶來打線，若KT則藍寶，Driver還有酒桶、鄂爾能夠應對。
BP不能太死板 輔助「妮可」值得關注
回推瑞士輪前兩戰、甚至是LCK季後賽，KT對手基本上會將「悟空、阿祈爾、雷茲」封鎖，魚丸認為，這種「抄作業」的方式可以考慮，但在BO5可能僅限前2場可以使用，畢竟上述3個角色也在CFO的角色池中，當版本強勢的球女、塔莉雅都消耗掉時，勢必要開出來做交換或應對。
此外，CFO對決KT的BO5中，雙方輔助針對「妮可」的選擇也相當重要，原因除了Kawing、Peter的妮可都發揮不錯，兩隊AD也都會玩凱特琳這類需要搭配軟輔的英雄，妮可很有可能前兩局就會被其中一邊選走做陣容搭配，是BP上值得關注的焦點。
CFO vs KT勢均力敵 中路決定遊戲走向
魚丸分析，CFO和KT的BO5，雙方「中路」將會扮演左右戰局的角色，KT的Bdd目前明顯還沒回到巔峰競技狀態，但KT非常仰賴他贏線後，跑起來帶動優勢；同樣的，CFO的HongQ在瑞士輪也還未發揮100%實力，能否適時覺醒限制Bdd，很大程度會影響比賽走向。
至於其它路線上，魚丸認為，KT前期比較弱、上路Perfect坦克玩的比較差、下路沒有絕對的壓制力，因此CFO可能會採取「強迫換線」的策略，讓Driver一個人在弱邊扛，並把經濟最大量灌在Doggo身上；如果確定不採取換線戰術，就換上Rest和對方硬拼。
CFO「殼以」繼續創造歷史 血性是最強武器
魚丸強調，CFO在8強賽的籤運已經非常不錯，先不管獲勝隊伍4強要面對GEN，KT這個隊伍並非無懈可擊，這場BO5「誰能拿下首勝」相當重要，分析完各種因素，魚丸預測，CFO能以3:1擊敗KT挺進4強賽。
「CFO有台港澳隊伍少見的衝勁和血性」，魚丸直言，CFO能成為睽違10年再次進入LOL世界賽8強的台灣隊伍，最大的原因就是跳脫台港澳隊伍總是「小心翼翼」的通病，「CFO願意在遊戲中不斷嘗試、勇敢往前尋找機會，就是這隻隊伍最強的武器」，期盼CFO能繼續書寫歷史，替台港澳玩家留下更多感動的瞬間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
魚丸指出，KT雖然是瑞士輪3勝0敗的隊伍，不過籤運偏軟是事實，前3場面對MKOI、TSW、TES等隊伍，前15分鐘經濟都是落後的一方，遊戲內容在前期並無主宰力，能夠取勝也多半是「對手給機會」，考慮到CFO本次世界賽前期規劃表現不錯，如果能打好中期資源團戰，防範邊線被抓，獲勝機率其實不低。
CFO對決KT首戰將由Driver先發，魚丸說明，CFO主要可能有2個考量，首先是「賭對方不敢首選賽恩」，在KT篤定會選擇藍方的情況下，如果不封鎖賽恩，首選的效益較低，但若KT不封鎖也不選，CFO必定會直接鎖定賽恩。
如果KT在藍方選擇封鎖賽恩，對CFO來說也是一大利多，直接佔掉一個Ban位，讓陣容選擇更有彈性；但若KT首選敢拿賽恩，Driver也能選擇前一輪玩得不錯的藍寶來打線，若KT則藍寶，Driver還有酒桶、鄂爾能夠應對。
回推瑞士輪前兩戰、甚至是LCK季後賽，KT對手基本上會將「悟空、阿祈爾、雷茲」封鎖，魚丸認為，這種「抄作業」的方式可以考慮，但在BO5可能僅限前2場可以使用，畢竟上述3個角色也在CFO的角色池中，當版本強勢的球女、塔莉雅都消耗掉時，勢必要開出來做交換或應對。
此外，CFO對決KT的BO5中，雙方輔助針對「妮可」的選擇也相當重要，原因除了Kawing、Peter的妮可都發揮不錯，兩隊AD也都會玩凱特琳這類需要搭配軟輔的英雄，妮可很有可能前兩局就會被其中一邊選走做陣容搭配，是BP上值得關注的焦點。
魚丸分析，CFO和KT的BO5，雙方「中路」將會扮演左右戰局的角色，KT的Bdd目前明顯還沒回到巔峰競技狀態，但KT非常仰賴他贏線後，跑起來帶動優勢；同樣的，CFO的HongQ在瑞士輪也還未發揮100%實力，能否適時覺醒限制Bdd，很大程度會影響比賽走向。
至於其它路線上，魚丸認為，KT前期比較弱、上路Perfect坦克玩的比較差、下路沒有絕對的壓制力，因此CFO可能會採取「強迫換線」的策略，讓Driver一個人在弱邊扛，並把經濟最大量灌在Doggo身上；如果確定不採取換線戰術，就換上Rest和對方硬拼。
魚丸強調，CFO在8強賽的籤運已經非常不錯，先不管獲勝隊伍4強要面對GEN，KT這個隊伍並非無懈可擊，這場BO5「誰能拿下首勝」相當重要，分析完各種因素，魚丸預測，CFO能以3:1擊敗KT挺進4強賽。
「CFO有台港澳隊伍少見的衝勁和血性」，魚丸直言，CFO能成為睽違10年再次進入LOL世界賽8強的台灣隊伍，最大的原因就是跳脫台港澳隊伍總是「小心翼翼」的通病，「CFO願意在遊戲中不斷嘗試、勇敢往前尋找機會，就是這隻隊伍最強的武器」，期盼CFO能繼續書寫歷史，替台港澳玩家留下更多感動的瞬間。