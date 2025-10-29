全新改版路線長達203公里、總爬升達2,300公尺，吸引國內外菁英車手齊聚競速。「台灣一哥」馮俊凱雖在前一晚才自日本返國，仍於終點前10公里果斷突圍單飛，以5小時11分37秒98強勢封王，

我是廣告 請繼續往下閱讀

俊凱展開反擊，成功與李廷威組成雙人領先集團。進入終盤10公里時，馮俊凱見時機成熟果斷突圍，展現老練比賽判讀與穩定輸出，以單飛之姿奪冠

▲男子第一馮俊凱去年6月才歷經韌帶大傷與手術，年底即在全錦賽奪下個人計時賽金牌，如今又拿下KOM冠軍。(圖/自由車騎士協會提供)

2025臺灣KOM太平洋經典賽在花蓮熱血開騎，成為首位在KOM傳統武嶺賽道與太平洋新路線皆奪總排冠軍的選手，寫下臺灣自行車史新頁。今年KOM賽事因花蓮地震影響，傳統太魯閣—武嶺路線仍在復原中，主辦單位首度轉戰花東太平洋岸線，從新天堂樂園出發，沿途雙登牛山、穿越玉長公路橫跨海岸山脈後折返，全長203公里，總爬升達2,300公尺。結合壯麗海岸線與連續山坡挑戰，加上賽中陣雨與強烈逆風，更增比賽變數與難度。清晨六點鳴槍起跑後，賽事前段由「奧特曼」李廷威率領突圍集團，一路至牛山與玉長登山點維持領先。不過在賽事中後段過磯崎後，馮「今天後段逆風我特別保留體力，就是為了這個突圍。」面對新賽道與不穩天候，將於11月滿37歲的馮俊凱展現「經驗型」戰法。他表示：「年輕時會亂衝，現在知道怎麼抓節奏。衝刺時也能卡在更好的位置，這是近年我最大的成長。」談到新路線難度，他也指出：「與武嶺賽道性質不同，不能直接比較，但同樣具有高強度與戰術挑戰，尤其今天遇到的回程陣雨與逆風，更是KOM太平洋經典賽獨有的考驗。」馮俊凱的強勢回歸尤為不易。去年6月才歷經韌帶大傷與手術，年底即在全錦賽奪下個人計時賽金牌；今年2月再奪亞錦賽計時銅牌，但4月又摔車導致右手掌骨裂，至今仍帶著鋼片參賽。他說：「開刀後第四天就上訓練台，三週就回到路上。雖然手掌靈活度仍有限，但我想繼續推進。」男子組方面，總排第二由「單車阿賢」李冠賢以5小時12分18秒03拿下，這也是他自肩胛骨斷裂、氣胸、肺積血等重傷後首次完賽，堪稱奇蹟之旅。登山王則由李廷威摘下，他賽後坦言：「若賽道再短一點，也許有更多機會挑戰冠軍，但今天凱哥的表現真的無懈可擊，一哥實至名歸。」女子組由「素人車后」許書瑋橫掃，包括總排第一（5小時51分19秒64）、登山后與衝刺后三冠在手。她表示：「這是我參加過最長的一場賽事，逆風與下雨很折磨人，但也很有挑戰性，很少有這麼豐富賽制的公路賽，真的很好玩！」本屆國際選手中，最受矚目的是來自義大利的肢障車手Andrea Pusateri，他僅靠左腳完成全程203公里，堅毅精神感動所有人。他感性地說：「台灣真的太美了，沿著玉長公路有一邊是山，一邊是海，還看到超多猴子，這是我此生看過最不可思議的風景！」主辦單位表示，KOM系列賽事邁入第十四屆，今年特別導入KOM太平洋經典賽版本後，路線與賽事難度獲國際好評，下一場將於11月9日推出線上挑戰賽「2025 Taiwan KOM Challenge x ROUVY」，邀全球車友於線上平台進行「碧綠神木段」競速，持續將臺灣自行車風景推向世界。馮俊凱（Astemo宇都宮閃電車隊）05:11:37.98李冠賢 05:12:18.03何彥誼（宜蘭培訓隊）05:12:18.31葉軒佑 05:12:18.64李廷威（Pogi Team Gusto Ljubljana）05:12:24.00黃暐程（前勁車隊）05:14:37.38許書瑋（A+ cycling studio）05:51:19.64吳玉鳳（EPIC TRCA Team）06:24:51.66程秀如 06:24:51.80