美股周二（28日）連續第二天收盤創新高，AI熱潮助攻輝達（Nvidia）上漲近5%，帶動科技股走高，市場預估聯準會（FED）29日宣布降息，四大指數收盤齊揚，標普500指數、道瓊工業指數、那斯達克指數創下歷史新高。道瓊工業指數上漲161.78點或0.34%，收報47706.37點。標普500指數上揚15.73點或0.23%，收在6890.89點。那斯達克指數挺升190.04點或0.80%，收23827.50點。費城半導體指數小漲26.73點或0.37%，收7194.71點。輝達收盤上漲4.98%，台積電ADR上漲1.1%，英特爾上漲5.03%，微軟上漲1.98%，蘋果收漲0.07%，Meta上漲0.08%；特斯拉上漲1.8%。美國財經媒體CNBC報導，輝達上漲近5%創下新高，該公司在其GTC大會上宣布了一系列消息，包括將入股芬蘭公司諾基亞10億美元，諾基亞利用這筆資金部分支持其AI計畫。AI熱潮帶動博通等其他AI相關公司上漲。除微軟和蘋果外，本週還將公佈其他Alphabet、亞馬遜和Meta等七巨頭的財報。此外，聯準會（FED）預計將於週三公布今年第二次降息，投資人也盼聯準會主席鮑爾在12月的本年度最後一次會議上再次發出降息信號。