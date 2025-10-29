美國總統川普近日在亞洲訪問，28日在日本與商業領袖會面時，宣布將於今（29日）在韓國與輝達執行長黃仁勳會晤，川普30日也將與中國國家主席習近平會面，預計AI晶片將是討論焦點之一。
據路透社等外媒報導，川普28日在日本東京與商界領袖會面，宣布將於29日在韓國與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會面，「我要恭喜黃仁勳，因為他真的很優秀且相當聰明，我明天要跟他見面」。他也提到，輝達與台積電已經生產出最先進的 Blackwell晶片，而且完全在美國製造，這兩間公司和其他晶片製造商已經在美投資數千億美元，「我們正在加快AI基礎設施的建設，將關鍵晶片跟半導體轉回美國生產」。
CNN報導，黃仁勳證實將於29日在韓國與川普會面。輝達在同意向美國繳納在中國銷售收入的15%後，正在尋求向白宮說明如何重新開始對中國銷售先進AI晶片，這也是美國與中國經貿談判的關鍵籌碼之一。川普30日將與中國國家主席習近平舉行會談。
2025年亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會已在28日登場，輝達此前宣布，黃仁勳將於30日飛往韓國首爾，與韓國及全球企業高層會晤，並在峰會最後一天（31日）發表主題演說。
