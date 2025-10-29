我是廣告 請繼續往下閱讀

地方大選布局近期醞釀中，民進黨的台南、高雄市長人選備受關注，資深媒體人謝寒冰曾透露，台南綠營已經出現「賴清德支持誰，我就不支持他」的聲音。對此，國民黨立委謝龍介昨（28）日也直言，外界認為賴清德首選是林俊憲，第二選項是謝龍介，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血。謝龍介昨在YouTube頻道上直播時提到，民進黨台南不管是陳亭妃或林俊憲出線，賴清德都會全力以赴，但是力度會有差。政治觀察者有在傳言，賴清德第一首選是林俊憲，第二是謝龍介，他們看謝龍介在2022的選舉表現，都給讚，為什麼？因為是挑戰資源很大的現任市長，但他當時還只是個市議員。謝龍介指出，政治觀察者近期也認為，賴清德明年的台南首選是林俊憲，第二是謝龍介，第三才是陳亭妃，為什麼？首先因為，林俊憲選上，對賴清德2028的大盤最好，會是100分，A+。第二，如果是謝龍介選上，對賴清德頂多就是A-，綠營還可以固盤；萬一林俊憲敗了，就讓林俊憲擔任台南市總幹事，護住原本民進黨的票，所以對賴清德2028還是加分！謝龍介認為，但為什麼謝龍介排在陳亭妃前面？萬一是最差的B？賴清德2024只拿40％選票，基本上是有人背叛他，有某個系統背叛，票沒有給出來，所以被背叛的人，現在想要連任的時候，再把兵權交在他們手上，萬一再度被背叛？就完全無法掌控！因為2028可能不是三腳督，若是藍綠對決，只要有人背叛就會是大損傷、大出血。