洛杉磯道奇隊今個休賽季在高層異動上出現關鍵變化，也意外為未來交易市場埋下伏筆。美國媒體《Dodgers Way》指出，道奇或許能夠利用與科羅拉多洛磯隊之間的新高層連結，評估網羅一名具備金手套實力的外野防守球員，那就是兩屆外野金手套得主布倫頓·道爾（Brenton Doyle）。
本季休賽期，道奇失去了棒球營運副總裁伯恩斯（Josh Byrnes），他被延攬至洛磯，成為新任棒球事務總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）團隊中的重要人物。洛磯一次性從多支球隊挖角多名高層與教練，被外界視為「終於準備重啟競爭模式」。
高層流動 可能改變兩隊多年「零交易」關係
歷史上，道奇與洛磯極少進行交易。上一次涉及大聯盟球員的交易已是2014年，當時洛磯將投手尼卡西歐（Juan Nicasio）送往道奇，換回一名小聯盟外野手。
不過，美媒與記者Fabian Ardaya推測，隨著伯恩斯進入洛磯高層，這層「禁忌關係」可能出現鬆動。只要不是球隊老闆芒福特（Dick Monfort）明令禁止與道奇交易，洛磯或許會重新評估市場價值，包含隊內主力外野手。
鎖定目標：兩屆金手套得主道爾
被點名的關鍵人選，是洛磯中外野手布倫頓·道爾。這位外野悍將已兩度奪下金手套獎，2024年出賽149場，繳出打擊率.260、OPS .764，同時在中外野累積14次OAA（守備跑動值），防守影響力極高。
雖然道爾在2025年的打擊表現略有下滑，但防守端依舊穩定，仍被視為聯盟頂級中外野防守者之一。
完美補強道奇外野防線？
相較於追逐長約球星，道奇目前在自由市場與交易策略上，傾向尋找短中期、性價比高的補強選項。道爾合約仍剩4年控制期，薪資相對低廉，卻能立即提升外野防守水準。
若能成形，道奇外野配置可望調整為：中外野道爾、右外野帕赫斯（Andy Pages）、左外野赫南德茲（Teoscar Hernández）。此組合在防守覆蓋與穩定度上，將明顯優於現況。
據了解，費城人、洋基與金鶯等隊也曾詢問Doyle的交易可能性，目前洛磯並未展現強烈出售意願。不過，道奇是否能藉由前高層伯恩斯的關係網絡，成為「特例」，仍值得觀察。
消息來源：Dodgers Way
