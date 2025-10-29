我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達手握多個代言，恐遭廠商切割賠償千萬。（圖／翻攝自坤達IG@hsieh_kunda）

▲Energy書偉（中）、坤達（右）陷入閃兵爭議，導致團體多項活動被取消。（圖／新傳媒YES 933提供）

▲柯佳嬿親上火線回應網友。（圖／翻攝自Threads）

Energy憑藉〈星期五晚上〉重返樂壇，掀起全台「16蹲」熱潮，更勇奪金曲獎年度歌曲，人氣與商機雙收。然而隨著成員坤達、書偉捲入閃兵爭議，演藝活動全面停擺，連明年攻入中國市場的規劃也暫緩，據業界估算若合約與代言全數中斷，損失金額恐高達新台幣近億元，堪稱本次「閃兵海嘯」中最慘重的團體之一。根據《鏡週刊》報導，自事件爆發後，唱片公司迅速召開危機處理會議，並馬上決定Energy全員休團至明年6月，以避免輿論進一步擴大，原定11月接連登場的南北貳路音樂節、Avantgardey台灣嘉賓演出，以及11月底在深圳、成都舉行的《馬上去》巡迴演唱會全數取消。儘管票務尚未出現退票潮，但部分廠商已低調撤資或暫緩合作，使團體的復出演出陷入全面凍結。在Energy五名成員中，形象受波及最深的無疑是坤達，憑藉多年正面形象與主持人氣，他目前手握6項品牌代言，包括桂格、美粒果、毛孩時代、Dr.Cink、晶核影武者及妮維雅，若最終裁定涉及逃避兵役，廠商恐將陸續切割、撤廣告並追討形象損害賠償金，品牌公關透露：「他代言費與曝光價值極高，若取消合約，損失金額恐逾數千萬。」事件延燒至坤達妻子柯佳嬿，她被網友質疑「早在5月就收傳票、還幫忙隱瞞」，面對攻擊，她罕見親上火線澄清：「並沒有收過，已截圖。」直接駁斥不實傳言，業界人士坦言，Energy此次風波恐讓2人多年打造的清新夫妻形象受創，也讓柯佳嬿未來代言與戲劇邀約蒙上陰影，目前團體與經紀公司皆暫不回應，僅強調：「會依法配合，靜待結果！」