美國華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）學者金萊爾（Lyle Goldstein）日前投書《時代》雜誌（TIMES），形容總統賴清德是「魯莽的領袖」（a reckless leader），引藍營緊咬，綠營則痛批亂寫。對此，前駐紐西蘭代表介文汲昨（28）日表示，被用「魯莽」形容是很可怕的事，該文可能是美國政府對賴清德的嚴重警告。金萊爾日前撰文直指，台灣是世界最危險的引爆點，只是近期的中東、俄烏戰爭讓人忘記了，更形容賴清德就是風暴核心人物，不像前總統蔡英文那樣低調行事。這篇文章即引綠營人士忙滅火，痛批立場偏頗、亂寫等。針對魯莽一說，介文汲昨上《中天辣晚報》指出，前美國總統小布希就曾批評前總統陳水扁是“trouble maker”（麻煩製造者），但trouble是小麻煩、很低層次的用字，而reckless則是魯莽、做事不計後果，被這樣形容是很可怕的事，這代表被形容的人的作為「要好好小心、被管控」等。介文汲認為，美國不是個可以隨意放言高論的國家，因此，《時代》該篇文章可能是美國政府要給賴清德的嚴重警告，要賴清德別把美方的利益放一邊。