受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會有望再度降息帶動，美國股市週二全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數再創新高，帶動台北股市今（29）日開盤上漲208.8點、來到28157.91點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.22點、來到264.41點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到1495元；鴻海開盤上漲3.5元、來到253.3元；台達電開盤下跌10元、來到1065元。美中貿易談判傳出有新進展，《華爾街日報》引述知情人士報導，若北京採取行動削減芬太尼化學品的出口。作為回報，美國可能將對中國芬太尼相關商品徵收的20%關稅下調至多10%。同時，川普昨日也與日本新任首相高市早苗達成稀土供應框架協議，目的是降低全球對中國稀土依賴，雖雙方未直接提及中國，但此舉凸顯美方加強供應鏈安全的意圖。聯準會本週展開為期兩天的會議，市場普遍預期將再次降息1碼，使聯邦資金利率降至3.75%至4.00%區間。受通膨降溫與就業力道疑慮影響，降息預期持續升溫。此前聯準會主席鮑爾表示，因流動性環境趨緊，聯準會已準備結束量化緊縮。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲161.78點或0.34%，收47706.37點，那斯達克指數上漲190.037點或0.8%，收23827.493點，標普500指數上漲15.73點或0.23%，收6890.89點，費半指數上漲26.733點或0.37%，收7194.712點。科技五大巨頭多數走高，Meta上漲0.08%，蘋果上漲0.07%，Alphabet下跌0.67%，微軟上漲1.98%，亞馬遜上漲1.00%。半導體股多數走高，AMD下跌0.67%，博通上漲3.02%，輝達上漲4.98%，應用材料下跌1.60%，高通下跌3.54%，美光上漲0.82%。台股ADR集體收紅，台積電ADR上漲1.10%，日月光ADR上漲0.98%，聯電ADR上漲0.79%，中華電信ADR上漲1.05%。