今日迎來農曆九月初九「重陽節」，今年正逢國曆10月29日，因在易經中九代表「陽」，重陽節屬於「極陽之日」。但命理專家小孟老師表示，九雙疊的數字中是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，提到重陽節有「6大禁忌」千萬別犯，包括說重陽節快樂、夫妻行房等皆是。

📍重陽節由來是什麼

九在易經中代表「陽」的數字，9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節。

相傳重陽節起源來自先秦時期，春秋中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉此離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節亦象徵大眾感謝天地的給予，走出戶外放鬆心情，去體驗大自然的樂趣。

▲重陽節是一年之中，陽氣最重的日子，可以把握機會去晦開運。（示意圖／取自unsplash）
▲九九重陽節亦象徵大眾感謝天地的給予，走出戶外放鬆心情，去體驗大自然的樂趣。（示意圖／取自unsplash）
📍重陽節禁忌有什麼

禁忌1：忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，若在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

禁忌2：不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房。

▲情侶。（示意圖／翻攝自pixabay ）
▲九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和。（圖／取自pixabay ）
禁忌3：忌煮飯

重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好喔，讓辛苦的老母親在這一天可以好好放鬆一下。

禁忌4：忌送菊花

在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或者康乃馨都可以表達感恩之情。

▲中國湖北省近期菊花熱銷。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
禁忌5：忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解。

禁忌6：兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角。

▲年後轉職正夯，面試都會被問為什麼想換工作？人力專家分享，別再只回答「個人發展受限」，改口這樣說反而大加分。（圖／取自pexels）
▲因男性屬陽，在極陽日碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬局面，不僅事情談不攏，還可能出現不愉快的口角。（圖／取自pexels）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
