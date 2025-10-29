我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好萊塢男神克里斯伊凡與妻子迎來愛女，成為新手爸媽。（圖／美聯社）

好萊塢男神、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）傳出喜訊，他與葡萄牙裔妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）近日悄悄迎來第一個女兒，正式升格當新手爸媽，這對神仙夫妻一直以來極度低調，婚後鮮少公開放閃，直到外媒曝光出生證明，證實他們在10月24日喜得千金，小女孩取名為「艾瑪葛雷絲」（Alma Grace），讓不少粉絲嗨喊：「真實世界的超級英雄！」根據《TMZ》報導，艾瑪葛雷絲出生於當地時間下午1點27分，令人驚喜的是，她的姓氏同時繼承了爸爸與媽媽的姓「巴普蒂絲塔-伊凡」（Baptista-Evans），打破傳統只從父姓的慣例，消息曝光後外界紛紛大讚克里斯伊凡「根本是寵妻代表」，更認為這樣的命名方式充分展現他對妻子的尊重與愛護，讓粉絲直呼：「這才是真實世界的超級英雄！」克里斯伊凡與艾芭巴普蒂絲塔去年9月在美國麻州舉行秘密婚禮，當時消息傳出便掀起粉絲熱議，婚後2人鮮少公開露面，僅偶爾被拍到甜蜜出遊，今年夏天，粉絲帳號曾貼出「歡慶父親節」貼文，甚至引來艾芭的父親留言：「親愛的克里斯，輪到你了！」如今這句話讓2人順利迎來新生命，也為這段低調又甜蜜的婚姻增添新篇章。從拯救世界的「美國隊長」到呵護家庭的新手爸爸，克里斯伊凡的人生正式進入新階段，粉絲們紛紛留言祝福：「恭喜隊長升級成爸爸」、「期待看到他推嬰兒車的畫面」不少媒體也形容，這位漫威男神從「宇宙英雄」變成「女兒傻瓜」，象徵他不僅征服影壇，也找到了屬於自己的幸福歸宿。