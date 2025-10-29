薪水追不上房價！ 台灣房價近年飆漲，六都平均購屋總價落在1142萬至2389萬元。以月薪5萬、每月儲蓄2萬計算，光是準備自備款，在台北需20年，其他都會區至少10年。 加上房貸負擔沉重，以及房價「大漲小回」和物價上漲的趨勢，小資族購屋夢難實現。專家建議，「先求有再求好」，買房策略公開。
月薪五5萬，在六都存夠自備款需要多少年？
中信房屋研展室副理莊思敏指出，以月薪5萬元為例，若每月儲蓄2萬元作為購屋基金，想在都會區購屋，光是準備自備款就得花上相當漫長的時間。根據六都平均房價推算，在台北市需長達20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即便在房價相對親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年。即便勉強存到自備款，每月的房貸支出也會是相對沉重的負擔。
房價「大漲小回」與物價上漲：小資族購屋面臨雙重挑戰
莊思敏進一步指出，更現實的是，台灣房價長期呈現「大漲小回」的走勢。若參照過往趨勢推估，即使按原計劃持續儲蓄，也可能很難追上房價攀升的速度。此外，根據主計總處統計，近10年來消費者物價總指數從2016年9月的96.19上漲至今年9月的109.82，漲幅超過1成，在薪資成長有限、物價持續上揚的壓力下，小資族的購屋夢想恐怕會越來越遙遠。
小資族購屋指南：「先求有再求好」與提升自我價值
不過，莊思敏仍鼓勵小資族不要輕易放棄購屋夢。她建議，可將目標從高房價的都會區轉向外圍縣市或非熱門地段，秉持「先求有，再求好」的心態，先從坪數較小或屋齡較高的物件入手，實現「上車」目標，待未來收入增加、經濟基礎穩固後，再逐步規劃換屋，提升居住品質。她也強調，買房並非人生的唯一目標，若短期內無法達到購屋條件，不妨先專注於提升自我價值，培養投資理財能力，為未來創造更多選擇與機會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
