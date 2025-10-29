我是廣告 請繼續往下閱讀

月薪五5萬，在六都存夠自備款需要多少年？

▲六都平均購屋總價、貸款金額試算。（圖／中信房屋提供）

房價「大漲小回」與物價上漲：小資族購屋面臨雙重挑戰

小資族購屋指南：「先求有再求好」與提升自我價值

薪水追不上房價！ 台灣房價近年飆漲，六都平均購屋總價落在1142萬至2389萬元。以月薪5萬、每月儲蓄2萬計算，光是準備自備款，在台北需20年，其他都會區至少10年。 加上房貸負擔沉重，以及房價「大漲小回」和物價上漲的趨勢，小資族購屋夢難實現。專家建議，「先求有再求好」，買房策略公開。中信房屋研展室副理莊思敏指出，，想在都會區購屋，光是準備自備款就得花上相當漫長的時間。根據六都平均房價推算，在。即便勉強存到自備款，每月的房貸支出也會是相對沉重的負擔。莊思敏進一步指出，更現實的是，。若參照過往趨勢推估，即使按原計劃持續儲蓄，也可能很難追上房價攀升的速度。此外，，在薪資成長有限、物價持續上揚的壓力下，小資族的購屋夢想恐怕會越來越遙遠。不過，莊思敏仍鼓勵小資族不要輕易放棄購屋夢。她建議，，待未來收入增加、經濟基礎穩固後，再逐步規劃換屋，提升居住品質。她也強調，買房並非人生的唯一目標，若短期內無法達到購屋條件，不妨先專注於提升自我價值，培養投資理財能力，為未來創造更多選擇與機會。