我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy因陷入閃兵風波爭議，損失恐破億。（圖／相信音樂提供）

▲Energy才在今年拿下金曲獎，創下回歸後高峰，沒想到現在陷入閃兵風波。（圖／NOWNEWS媒體中心）

Energy憑〈星期五晚上〉回歸後再創巔峰，沒想到因成員坤達與書偉捲入「閃兵案」風波，整個團體陷入停擺，原本排定至明年6月底的尾牙、跨年與各地商演活動，累計近百場已全數取消，估計損失約5千萬元，業界人士指出，若後續演唱會與代言違約再加上中國市場全面封殺，Energy恐面臨上億元災難性虧損。根據《鏡週刊》報導，原訂11月舉辦的《南北貳路音樂節》，因風波影響，主辦單位混血兒娛樂宣布Energy將退出演出，但強調不會向相信音樂追討違約金，並稱：「不忍讓前輩雪上加霜。」目前團體僅保留明年初在台北小巨蛋舉行的《ALL IN 全面進擊》演唱會與公益活動，但相關品牌代言與跨年邀約皆暫緩，接連取消的行程使團隊與幕後工作人員士氣低迷。事件延燒至對岸市場，Energy的未來恐更艱難，根據業內人士分析，過去藝人若涉及逃兵爭議，幾乎全被中國列入「不受歡迎名單」，如王大陸、陳柏霖等人皆遭冷凍封殺，若Energy成員最終確定違法，勢必影響其後續赴中工作的機會，知情人指出：「對岸對兵役議題特別敏感，一旦定罪，團體演藝事業幾乎不可能再登陸復出。」面對輿論壓力，書偉坦承15年前確實找人偽造病歷以逃兵役，直言：「早知道會有這一天。」也表明願全力配合司法調查承擔責任，他的妻子謝京穎日前於IG發文寫下：「這場雨下得很大很急，但我謝謝那些願意為我們撐傘的人。」字句充滿無奈與感激，期盼外界能給予時間與空間，儘管風暴仍未平息，2人態度誠懇的回應獲部分粉絲留言打氣：「錯了就勇敢面對。」