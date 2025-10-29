快刷本子！10月29日（農曆九月初九）是一年一度的九九重陽節，台北市「重陽敬老禮金」統一在今（29）天匯款入帳，估有57.6萬人受惠。《NOWNEWS今日新聞》整理各縣市重陽敬老禮金資訊，何時發、領多少、怎麼領一次看。過往新北市、桃園市及宜蘭縣最高每人發2萬元，最寵老人家。不過，今年臺東縣綠島鄉最高每人發3萬元，最寵老人家。
【六都：臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市】
📍臺北市
發放對象：至重陽節當日設籍臺北市滿3個月，即2025年7月29日（含當日）前以設籍本市，且年滿65歲（原住民滿55歲）
敬老金金額：
1.當年底年滿65歲至84歲（原住民為55歲至74歲）之長者，每人新臺幣1,500元。
2.當年底年滿85歲至98歲（原住民為75歲至88歲）之長者，每人新臺幣3,000元。
3.當年底年滿99歲（原住民為89歲）以上之長者，每人新臺幣1萬元及禮品1份。
發放時間／方式：
1.9月1日至9月30日，敬老卡及愛心卡（敬老註記）靠卡。至臺北捷運各車站悠遊卡加值機、全台四大超商及全台美廉社靠卡領取。
2.10月29日匯款入帳。管道一，10月9日前線上填寫「臺北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」（線上匯款申請連結點此）。管道二，10月9日前至臺北市各區公所社會課填寫紙本，申請後依社會局公告之匯款日匯款至長者指定之帳戶。
3.11月12日至11月15日定點領取。前往設籍區公所公布之定點領取。
4.99歲（原住民為89歲）以上之長者。管道一，9月1日匯款入帳，可於8月11日前先填寫匯款帳戶採優先將禮金匯款入帳。管道二，10月至11月初親送到府，由里幹事親送禮金及禮品到府。
資料來源：臺北市社會局
📍新北市
發放對象：重陽節當月底前設籍已滿1年且至重陽節當日、10月29日前1個月仍持續設、且重陽節當月年滿65歲以上長者或年滿55歲以上原住民。
敬老金金額：
1.65歲至79歲之長輩(原住民滿55歲)：每人新臺幣1,500元整。
2.80歲至89歲之長輩：每人新臺幣2,000元整。
3.90歲至99歲之長輩：每人新臺幣5,000元整。
4.100歲以上之長輩：每人新臺幣2萬元整。年滿99歲以上加贈禮品一份。
發放時間／方式：
1.10月22日統一匯款。如有匯款需求者，需在9月5日前填妥重陽節敬老禮金金融帳戶申請書。重陽禮金匯款申請書下載連結點此。
2.10月23日至12月12日，區公所工作人員與里幹事致贈。
3.12月15至12月31日，新北市社會局補致贈。
資料來源：新北市社會局
📍桃園市
發放對象：重陽節當日已滿65歲之市民或已滿55歲之原住民，並設籍本市達6個月且有居住事實者。或經衛生福利部馬偕計畫審核通過，並居留桃園市之外國籍人士。
敬老金金額：
1.未滿99歲者，每人新臺幣2,500元。
2.年滿99歲者，每人新臺幣2萬元。
發放時間／方式：
1.未滿99歲者，由區公所於重陽節前5日，匯入其郵局或指定金融機構帳戶。但有特殊原因，經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。桃園市政府致贈重陽敬老禮金申請書下載連結點此。
2.年滿99歲者，由區公所指派代表發放現金。
3.年滿100歲者，得由桃園市府社會局或區公所指派代表發放之。
資料來源：桃園市社會局
📍臺中市
發放對象：凡於49年12月31日前(原住民59年12月31日前)出生，且於2025年9月8日前設籍臺中市，65歲以上之長者及55歲以上原住民皆可致贈重陽節敬老禮金，但有下列情形之一者，不予發放。
1. 2025年9月8日前亡故或失蹤仍未除籍者。
2.因出境未能於發放期間完成領取手續者。
敬老金金額：
1.65歲至89歲之長者（25年至49年出生者）及55歲至89歲之原住民長者(25年至59年出生者)每人發放新臺幣2,000元整。
2.90歲至94歲之長者(20年至24年出生者），每人發放新臺幣3,000元整。
3.95歲至99歲之長者（15年至19年出生者），每人發放新臺幣5,000元整。
4.100歲以上之長者（14年12月31日前出生者），每人發放新臺幣10,000元整。
發放時間／方式：
1.10月8日匯款， 9 月 9 日前填寫重陽節敬老禮金金融帳戶申請書，年 10 月 8 日撥款至長輩指定帳戶。
2. 10 月 8 日起至 114 年 10 月 29 日領現金，本人攜帶可資證明之身分證件正本及印章，到戶籍地區公所通知的時間與地點領取。如由他人代領者，需出具雙方可資證明之身分證件。
3.100 歲以上之長者，由臺中市府社會局或各區公所簽請市長或代表致贈禮金。
資料來源：臺中市社會局
📍臺南市
發放對象：55歲以上至64歲原住民及65歲以上至99歲之長者︰於 114年6月30日前設籍並於114年9月29日前繼續居住臺南市未遷出、仍健在者；市定原住民於114年6月30日前完成「 熟」註記。
敬老金金額：
1. 未滿百歲者每人新臺幣1,000元。
2. 百歲以上人瑞：每人新臺幣1萬元禮金及2,000元以下禮品1份。
發放時間／方式：
1.10 月 23 日匯款撥入長者帳戶。
2.10 月 23 日至 114 年 12 月 12 日現金發放，由各區公所通知提醒民眾於發放期間領取。
3.11 月 3 日至 114 年 12 月 12 日，未提供帳戶資料、帳戶錯誤、遭凍結或其他無法入帳等原因者，得於現金發放期間至戶籍所在地之區公所申請補發。
資料來源：臺南市社會局
📍高雄市
發放對象：當年度12月31日以前，年滿65歲或原住民年滿55歲，於當年6月30日前已設籍高雄市，至重陽節 30日前仍持續在籍的市民。
敬老金金額：
1.55-64歲原住民及65歲以上未滿90歲者，每人新臺幣1,500元。
2.90歲以上未滿100歲者，每人新臺幣5,000元。
3.100歲以上者，每人新臺幣10,000元。
發放時間／方式：
1.55至64歲原住民及65歲至99歲長輩，由區公所匯款或專員送達到府上。領取時應攜帶印章、身分證正本。以去年發放期程推估，今年可能在10月中旬開始發放，但仍需以高雄市社會局公告時間為主。
2.100歲以上長輩由專人慰問發放。
資料來源：高雄市社會局
【北部地區：基隆市、新竹市、新竹縣】
📍基隆市
發放對象：2025年9月9日（含）前設籍基隆市，當年度年滿65歲(原住民55歲)以上長者。。
敬老金金額：
1.65歲(原住民55歲)~99歲：1,000元敬老慰問金。
2.100歲以上：6,000元敬老慰問金。及敬老禮品乙份
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：基隆市社會處
📍新竹市
發放對象：2025年10月1日（含當日）前已設籍新竹市，當年度年滿65歲(原住民55歲)以上長者。
敬老金金額：
1.65歲(原住民55歲)~99歲：2,000元敬老禮金。
2.100歲以上：加發6,000元敬老禮金。(共計領取8,000元敬老禮金)
發放時間／方式：匯款入帳或由里幹事到府親送。
資料來源：新竹市社會處
📍新竹縣
發放對象：當年度滿65歲且至申請日截止已連續設籍新竹縣10年者。設有排富條款，排除軍公教、領軍人退休俸或老年農（漁）民津貼、近年綜所稅年收50萬以上等、個人不動產價值500萬以上者。113年已領取敬老禮金者可免重複申請。
敬老金金額： 65歲以上，每人發1萬元。
發放時間／方式：
第一次：7月底發放(前一年度已申請審核通過及114年4月1日至5月31日提出申請並審核通過者)。
第二次：11月底發放(114年6月1日至9月30日提出申請並審核通過者)。
資料來源：新竹縣社會處
【中部地區：苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣】
📍苗栗縣
發放對象：113年1月1日(含)前設籍苗栗縣且114年1月1日(含)前年滿65歲、原住民年滿55歲者。
敬老金金額： 65歲以上，每人發1000元。
發放時間／方式：114年春節、端午節及重陽節前，由公所以「匯款」方式撥入受領人本人帳戶。113年已經完成帳戶資料建檔用本人帳戶領取禮金者，不再重複通知，也不需再次申請填寫匯款同意書。
資料來源：苗栗縣社會處
📍彰化縣
發放對象：114年1月1日（含）前即設籍彰化縣且直到重陽發放當月均未遷出彰化縣者，年滿65歲長者及55~64歲原住民長者。
敬老金金額：
1.一般戶：年滿65歲長者及55-64歲原住民長者，發放新臺幣1,000元。
2.福利戶年滿65歲至79歲長者及55歲至64歲原住民長者：發放新臺幣3,000元。
3.福利戶年滿80歲至89歲長者：發放新臺幣6,000元。
4.福利戶年滿90歲至99歲長者：發放新臺幣9,000元。
5.百歲人瑞：發放新臺幣10,000元。
發放時間／方式：9月25日起發放，由各鄉鎮市公所依實際狀況以匯款或現金發放，並由各鄉鎮市公所訂定現金發放之時間、地點，以公所發放之通知為主。另外，百歲人瑞將由彰化縣政府親自發放。
資料來源：彰化縣社會處
📍南投縣
發放對象：設籍南投縣55歲以上原住民及65歲以上長者。
敬老金金額：
1.55歲以上至64歲原住民，每人致贈重陽敬老禮金禮券新臺幣500元。
2.65歲以上至99老人，每人致贈重陽敬老禮金禮券新臺幣1000元。
3.百歲以上老人：每人致贈重陽敬老禮金禮券新臺幣1萬元。
發放時間／方式：發放時間以重陽節前14天開始發放為原則。發放發誓則依領取人需求選擇領現金或匯款方式領取。
資料來源：南投縣社會及勞動局
📍雲林縣
發放對象：設籍雲林縣的65-99 歲長者（民國 15 年 1 月 1 日~49 年 10 月 29 日出生者），及設籍雲林縣的百歲人瑞（民國 14 年 12 月 31 日前出生者）。
敬老金金額：
1.65歲到69歲：1000元。
2.70歲到79歲：2000元。
3.80歲到89歲：3000元。
4.90歲到99歲：6000元。
5.百歲人瑞：1萬2000元。
發放時間／方式：以優先匯入長者帳戶為原則，10 月 14 日前完成轉匯。特殊情形可另由公所村(里)幹事以現金方式送達。百歲人瑞禮金在重陽節前2周，由雲林縣府社會處工作人員陪同本府一級主管，將禮金親送至百歲人瑞家中。
資料來源：雲林縣社會處
【南部地區：嘉義市、嘉義縣、屏東縣】
📍嘉義市
發放對象：在重陽節年滿65歲（含當日，以足齡計），於6個月前已設籍嘉義市並實際居住，且在發放敬老禮金時尚健在者。
敬老金金額：
1.年滿65歲至79歲者，每人發放新臺幣3,000元。
2.年滿80歲至89歲者，每人發放新臺幣6,000元。
3.年滿90歲至99歲者，每人發放新臺幣9,000元。
4.年滿100歲以上者，每人發放新臺幣12,000元。
發放時間／方式：
1.匯款：8月31日前至嘉義市政府社會處官網，進行禮金金融帳戶線上申請。
2.領現金：由里幹事或里幹事會同里、鄰長共同發放禮金。
資料來源：嘉義市社會處
📍嘉義縣
發放對象：在重陽節年滿65歲（含當日，以足齡計），且於6個月前已設籍嘉義縣，並於重陽節當日前1個月仍持續在籍者。
敬老金金額：
1.年滿65歲至89歲資深國民，每人發放新台幣3,000元整。
2.年滿90歲至99歲資深國民，每人發放新台幣6,000元整。
3.年滿100歲之資深國民，每人發放新台幣9,000元整。
發放時間／方式：
1.100歲以上嘉義縣人瑞，由縣長親往祝賀慰問或指定代表慰問。
2.滿65歲至99歲資深國民，其發放敬老禮金方式，可選匯款或現金方式領取。發放時間以以重陽節前一周開始為原則，
資料來源：嘉義縣社會局
📍屏東縣
發放對象：截至114年12月31日止年滿90歲、且於重陽節前30日設籍於屏東縣之長者。
敬老金金額：
1.90至99歲者每人發放新臺幣2,000元。
2.滿100歲（含）以上人瑞發放1萬元。另可獲得總統府致贈的「敬老狀」與象徵健康與長壽的「金鎖片」。
發放時間／方式：10月起發放，有現金及匯款兩種方式。
資料來源：屏東縣政府
【東部地區：宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣】
📍宜蘭縣
發放對象：當年度6月30日前設籍宜蘭縣，年滿90歲長者及年滿80歲原住民長者。
敬老金金額：
1.百歲以上長者，每人致贈敬老禮金新臺幣2萬元，並贈送禮盒乙份
2.90歲至99歲長者及80歲至89歲原住民族長者，每人致贈敬老禮金新臺幣2000元。
發放時間／方式：
1.各鄉鎮市戶政事務所統一造冊並印領清冊，於重陽節前發放完畢，未領取者視同放棄。
2. 百歲以上人瑞長者，由縣長親至長者家中致贈敬老禮金，若縣長公 忙不克前往，得指派適當層級人員代為致贈，以示尊崇
資料來源：宜蘭縣社會處
📍花蓮縣
發放對象：114年10月29日（重陽節）當日年滿65歲以上、設籍花蓮縣滿三個月以上並實際居住，且於發放期間仍健在之長者。
敬老金金額：
1.65歲至84歲長者每人致贈600元。
2.85歲至89歲長者每人致贈3,000元。
3.90歲至99歲長者每人致贈5,000元。
4.滿百歲長者每人致贈1萬元禮金。
發放時間／方式：
1.匯款：已填妥「花蓮縣政府重陽節敬老禮金金融帳戶申請書」並向戶籍所在公所申請，即可於9月30日指定帳金融或郵局帳戶收到重陽禮金。
2.領現金：9月30日起至同年11月28日期間至各鄉鎮(市)公所公告定點領取，實際發放區間以各鄉鎮市公所公告為主。
資料來源：花蓮縣政府
📍臺東縣
發放對象：設籍本縣且於當年重陽節年滿65歲者。
敬老金金額： 尚未公布。
發放時間／方式：重陽節前10天至節後15天，由各鄉、鎮、市公所據以發放，詳細領取方式請洽各地區公所。
資料來源：臺東縣社會處
▪ 綠島鄉公所
發放對象：「臺東縣綠島鄉重陽節敬老禮金發放自治條例」公布前（即114年7月31日）已設籍綠島鄉，或出生設籍本鄉累積5年以上因故遷出，於當年重陽節前重新設籍本鄉滿6個月者，且於當年節前已滿65歲之長者。設籍於法務部矯正署綠島監獄執行之收容人，不適用。
敬老金金額：
1.年滿65歲以上至84歲長者每人致贈新臺幣6000元。
2.年滿85歲以上至90歲長者每人致贈新臺幣1萬元整。
3.年滿91歲以上至99歲長者每人致贈新臺幣1萬5000元整。
4.百歲以上人瑞每人致贈新臺幣3萬元整。
發放時間／方式：
1.禮金以匯款方式致贈，且以本人之帳戶為限，除有情形特殊者，經填寫切結書，並提供其一親等內親屬之帳戶及足資證明關係之相關文件，始得代為領取。
2.百歲以上人瑞之禮金，由鄉長或其指定之代理人率員親自前往致贈。
資料來源：臺東縣社會處
【外島地區：澎湖縣、金門縣、連江縣】
📍澎湖縣
發放對象：當年度年滿65歲以上，且設籍澎湖縣滿3年以上的長者。
敬老金金額：
1.年滿65歲至79歲之長者，每人發放新臺幣5000元整。
2.年滿80歲至89歲之長者，每人發放新臺幣6000元整。
3.年滿90歲至99歲之長者，每人發放新臺幣8000元整。
4.年滿100歲以上之長者，每人發放新臺幣1萬5000元整、禮品乙份；屆滿百歲者、每人發放新臺幣1萬5000元整、贈賀匾乙幀。
發放時間／方式：
1.年滿65歲至99歲之長者，由澎湖縣各鄉市公所派員，或以轉帳方式於重陽節二日
前親自送逹或撥入帳帳戶。
2.年滿100歲以上之長者，由縣長親自送逹長者住所致敬祝賀。
資料來源：澎湖縣政府
📍金門縣
發放對象：尚未公布。如以2023年往例，以重陽節當日，年滿65歲且設籍金門縣滿1年長者為主。
敬老金金額： 尚未公布。如以2023年往例，65歲以上贈重陽節敬老酒禮盒1盒；90歲以上贈重陽紀念主題酒1份；100歲以上加贈禮品1份(法國夢特嬌-雙層毯禮盒)
發放時間／方式：尚未公布。
資料來源：金門縣政府
📍連江縣
發放對象：尚未公布。如以2024年往例，以重陽節當日年滿65歲以上之長者，且於當年6月30日前設籍連江縣之長者。
敬老金金額：
1.年滿65歲至79歲之長者，每人致贈禮金新臺幣1500元整。
2.年滿80歲至89歲之長者，每人致贈禮金新臺幣2000元整。
3.年滿90歲至99歲之長者，每人致贈禮金新臺幣3000元整。
4.當年度(12月31日止)滿百歲以上之長者，每人致贈禮金新臺幣1萬元整。
發放時間／方式：
1.年滿65歲至99歲之長者，由各鄉公所派員或以轉帳方式，於重陽節二日前親自送達或撥入帳戶。
2.年滿100歲以上之長者，由縣長親自送達長者住所致敬祝賀
資料來源：連江縣政府民政社會處
