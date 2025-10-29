「不可能啦，不回應！謝謝。」

▲9m88被爆戀上10年好友演員章廣辰（如圖）。（圖／翻攝自章廣辰IG@zkuanchen）

▲9m88（如圖）跨足影壇，表現備受肯定。（圖／翻攝自9m88 IG@9m88）

9m88經紀人被問及此事僅笑回：「2個人認識一百年了，不可能啦！不回應了，謝謝。」

靈魂系歌姬9m88出道以來向來低調，被譽為「緋聞絕緣體」，沒想到如今驚傳與演員章廣辰擦出愛火，2人相識超過10年，原是好友的他們，近期多次被捕捉到約會行蹤，日前在周興哲演唱會被民眾目擊，2人肩並肩入座包廂、手勾手互動親暱，甚至共飲同一杯飲料，親密舉動讓粉絲驚呼：「根本是戀人模式！」對此，經紀人則對外表示：9m88曾在受訪中提到與章廣辰相識於學生時期，2人興趣相投、默契極佳。她出道後邀請對方出演MV，當時就因拍攝中的對視與擁抱橋段而傳出曖昧火花，如今傳出「假戲成真」，據悉2人感情發展自然、沒有刻意隱藏，也常被目擊現身台北知名酒吧與街頭咖啡店，笑容滿面地聊天互動，狀態如熱戀中的小情侶。據《鏡週刊》報導，9m88與章廣辰上月底相約欣賞周興哲演唱會，特地選在包廂觀賞，當周興哲演唱〈摯友〉時，2人不僅肩並肩輕輕靠著，還勾手共飲飲料，畫面被旁人直擊，知情人士透露，這首歌幾乎就是他們的寫照：「從朋友變情人，彼此太熟悉，反而更珍惜。」現場親暱互動，也讓戀情不言而喻。戀情曝光後，態度模糊低調，儘管如此，粉絲仍紛紛留言祝福：「這對太搭了」、「氣質神仙組合！」9m88近年跨足影壇，與邱澤合作電影《女孩》表現亮眼；章廣辰則憑《華燈初上》入圍金鐘男配角，如今若真成情侶檔，勢必成為演藝圈話題新焦點。