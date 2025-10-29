我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普出訪亞洲，預計將於明日與中國國家主席習近平會晤，川習會是否會談到台灣問題，引發關注。國安局長蔡明彥今（29）日表示，美國國務卿盧比歐已經對外說明，美方不會拿台灣議題換取中共經貿優惠措施，並強調台美溝通管道非常順暢。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」。針對川習會將登場，蔡明彥於會前受訪表示，這次川習會主要還是聚焦在經貿議題，會前雙方也都透過經貿施壓動作希望對方能夠讓步，在馬來西亞舉行第5次的經貿談判中，可以看到雙方都做出妥協，主要目的在鋪陳川習會能夠比較正面、友好的氣氛，可見雙方對川習會都非常的重視。蔡明彥說，美中競爭關係是長期性，也是結構性，所以雙方要建立可管理的信任關係，看起來管理模式從這次川習會是採取先易後難的方式，也就是比較容易管理的問題，包括芬太尼、稀土出口與抖音的問題，在這次川習會先有一些階段性的成果，呈現雙方有一個比較正面管理爭議的氣氛。蔡明彥表示，後續比較在深水區在於一些結構性的問題，如國家安全、科技管制，這方面議題要做後續結構性處理比較不容易，也會觸及地緣政治，包括台灣問題，美國國務卿盧比歐已經對外說明，美方不會以台灣議題來換取中共經貿優惠的措施，若台灣議題要列為川習會議題，美方相關幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場來給川普總統做表述，後續會再注意兩位元首在峰會的互動。蔡明彥強調，台美溝通管道非常順暢，也會循例透過外交管道對台灣方面作說明，國安局也會透過管道了解實際的情形，後續有得到友方同意，也會適時對外說明川習會的狀況。