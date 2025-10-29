我是廣告 請繼續往下閱讀

非洲豬瘟疫情沒有往外擴 農業部：廚餘處理好是很不錯飼料

台中有養豬場日前爆發非洲豬瘟，後續政府規劃禁運禁宰及禁止廚餘養豬一段時間。農業部長陳駿季今（29）日受訪時表示，預計本週結束會有完整的補助及輔導方案；而目前也沒看到非洲豬瘟往外擴散的跡象，而今天擬召開專家會議，對於案場豬隻死亡時間，需要透過疫調報告釐清，防疫部分地方政府更是第一線，中央作為是輔助。立法院衛環委員會邀請環境部長彭啓明、農業部長陳駿季等針對「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出報告。陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，因應禁運禁宰對於豬隻產業鏈會造成一定衝擊，預計本週結束會有完整補助及輔導方案對外說明。傳出案場最早出現豬隻死亡時間並非10月10日，且9月全月到10月都未收到中央警示通報。而陳駿季提到，疫調報告會在今天或後續專家會議討論，不過最重要的要透過疫調釐清所有來源，而所有防疫、地方政府是第一線，中央的作為是輔助作為，若無法釐清就需要完整疫調釐清。陳駿季說明，每次的疫情調查、防疫也都會隨時請教專家，若有不同、階段性的版本，經過檢視，會透過專家會議提出還要釐清的地方。至於是否是廚餘導致非洲豬瘟。陳駿季說，疫調尚在進行，目的就是了解可能的來源或必須追蹤的地方，須等所有資料蒐集完。他表示，目前最重要的是沒有看到疫情有往外擴散的跡象，本週目標也是讓上週看到沒什麼異樣的豬場維持乾淨。陳駿季指出，廚餘餵豬是一件事、廚餘處理是另一件事，整體廚餘處理環境部已經積極將廚餘多元再利用精進、並提出多元方案。他提出，就農業部而言，廚餘處理得好是很不錯的飼料，無論是廚餘透過精緻化變成液體或固體肥料，或落實蒸煮條件，把不應該存在的病毒殺死，也是很好的飼料。陳駿季提到，廚餘是否養豬後續會檢討，但目前時間點最重要的是防疫。