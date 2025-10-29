我是廣告 請繼續往下閱讀

中國重慶市公安局昨日發布警情通報，宣布針對民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家罪」一事，正式立案偵查，引發高度關注。對此，國安局長蔡明彥今（29）日表示，中共隨意羅織罪名，恫嚇作為對國人沒有實質效果。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」。針對中共立案查沈伯洋，蔡明彥於會前受訪表示，中共隨意羅織罪名，對於意見不合人士來進行跨境脅迫，台灣是民主自由的國家，國人不會接受恫嚇的手段，國際社會也不會同意脅迫的方式。蔡明彥表示，這樣的恫嚇沒有實質的效果，但主要是在做政治性的宣示，主要是在對台做法律戰、輿論戰與心理戰操作，比較值得注意中共還特別提到愛國者治台，主要是自愛國者治港、愛國者治澳，延伸到台灣，目的在於矮化台灣地位，將台灣香港化、澳門化，削弱台灣的國家地位。蔡明彥也指出，中共在香港、澳門的治理，國際社會有很多質疑，特別是對當地自由、民主、人權的打壓，上月澳門才剛舉行立法會選舉，選舉結果有特殊狀況，就是澳門民眾投下的無效票、空白票高達8成，這是歷來沒看到的狀況，背後可能有政治、經濟社會因素，而進一步了解，基本上反應是澳門民眾對治理方式的不滿，所以中共要把澳門、香港模式套用台灣，絕對沒辦法接受。