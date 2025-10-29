我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇球星大谷翔平（ShoheiOhtani）今（29）日在世界大賽第4戰，再度以「第一棒・投手兼指定打擊」的「二刀流」身分亮相。他首打席就選到四壞保送，將自第2戰以來的連續上壘紀錄推高到11打席，表現依舊亮眼。不過，由於前一戰他曾出現疑似腿部不適的狀況，使得他並未嘗試盜壘，球迷們也都在擔憂：這位頂尖球員的腳傷到底有沒有影響？我在現場觀察到，第一局大谷翔平站上壘包後，下一棒是貝茲（MookieBetts）打擊。當球數來到2好3壞滿球數時，按照大谷的速度和以往的積極性，這個時機通常是跑者啟動盜壘的絕佳機會。但當時他卻沒有動靜，這確實引人注目。資深的前大聯盟外野手，同時也擔任NHK-BS現場解說的田口壯也注意到了這個細節。他坦白地說：「正常來說，這種球數大谷應該會啟動。但今天他身兼投手，可能多少會顧慮腳的狀況，跑壘會比較保守一點。」雖然大谷盜壘慾望減低，但大谷翔平的積極態度並沒有消失。當第3棒佛里曼（FreddieFreeman）擊出二壘滾地球時，大谷從一壘起跑，全力衝刺往二壘。儘管最終被封殺出局，但從他奮力跑壘的動作看來，我認為他的腳部情況並不嚴重。田口壯補充：「從剛才的跑壘來看，應該沒有太大問題。雖然感覺還不是百分之百健康，狀態還不是100%，但他這次積極的跑壘速度和動作都很流暢，應該不至於影響到後續的比賽發揮。」