▲小哈利雖然走在前面，但也會不時回頭望向秦昊。（圖／微博＠芒果撈小萌主）

▲23歲的小哈利今年發行了自己的單曲，目前也積極闖蕩演藝圈。（圖／小哈利IG）

▲伊能靜（右）與秦昊（左）感情恩愛。（圖／微博@伊能靜）

▲庾澄慶（左1）與張嘉欣（左2）感情也很穩定，婚後又生下一雙子女。（圖／關穎IG）

女星伊能靜與前夫庾澄慶生下的兒子小哈利（庾恩利）今年23歲，出道發專輯闖蕩演藝圈，近日還到中國拍綜藝節目《快樂趣吹風》，和繼父秦昊罕見公開同框，引起網友熱議。該集節目目前暫未播出，但有側拍花絮照在微博上瘋傳，只見小哈利自信快步地走在前方，秦昊默默跟隨，眼神不時放在小哈利身上，讓粉絲大讚他在默默關照繼子，不搶小孩鏡頭，直呼：「重組家庭的暖藏在細節裡」。小哈利頂著星二代光環出道，在台灣有爸爸庾澄慶當靠山，在中國也有繼父秦昊替他鋪路。秦昊近日成為陸綜《快樂趣吹風》的固定班底，該節目掀起不少討論話題，10月15日在成都錄影時也被民眾拍到，秦昊還帶著小哈利一起現身，幫小哈利爭取曝光。從民眾的側拍畫面中可以看到，小哈利錄影時大多都走在前方，秦昊則在後面默默跟著，兩人不會刻意互動，但整體氣氛融洽。照片曝光後，許多粉絲留言，「秦昊這番舉動簡直是繼父子關係的『教科書』示範，細膩情感在小細節中顯露無遺，真是讓人動容」、「這對繼父子感情看起來是真不錯」、「願意一起上節目，代表他倆私下也沒隔閡」、「好期待這集的播出」、「重組家庭的暖藏在細節裡」、「秦昊真把小哈利當親兒子了，連節目都一起上」。其實過去秦昊就曾大方在訪談中用「我兒子」3個字提起小哈利，在伊能靜為了照顧骨折的小哈利留在台灣時，秦昊也願意獨自照顧當時還是嫩嬰的女兒米粒，不給伊能靜任何負擔。而秦昊媽媽過生日時，小哈利也會一起去聚餐，幫「奶奶」祝壽，看得出來小哈利也是真心接納秦昊這個繼父。除此之外，小哈利與繼母同樣相處得很好。庾澄慶2016年再婚小14歲的前主播張嘉欣，張嘉欣也把小哈利當成親兒子照顧，因此張嘉欣過生日時，小哈利也特別準備了禮物給她。擔心伊能靜會吃醋，小哈利還小心地把禮物藏起來，伊能靜發現後則暖心告訴小哈利，「我怎麼會不高興？我巴不得多一個人對你好」。由以上種種互動可看出，小哈利在兩邊家庭都與繼父、繼母相處融洽，收穫了雙倍的父愛、母愛。