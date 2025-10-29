我是廣告 請繼續往下閱讀

▲她在巴黎遇見年輕的泰王普密蓬，兩人據稱「一見鐘情」。（圖／翻攝自臉書）

▲王太后年輕時被譽為亞洲最美王后，也常登上國際時尚雜誌封面。（圖／翻攝自臉書）

▲泰國九世王蒲美蓬與詩麗吉晚年在公眾場合曝光的畫面，兩人在1950年結婚，結縭長達66年。（圖／路透社／達志影像）

泰國王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於10月28日辭世，享耆壽93歲，泰國官方宣布將舉行為期一年的國喪。王太后在泰國歷史與民心中具有特殊地位，她不僅是已逝世泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）的摯愛伴侶，也被視為國母與文化象徵，先王也為她廢除後宮。泰國民眾對她的逝世表達哀悼，官方與民間活動同步展開，紀念其對國家與人民的深遠影響。詩麗吉王后自青少年時期即赴巴黎（Paris）學習音樂，其父親是泰國駐法大使，家庭背景優渥。她在巴黎遇見年輕的泰王普密蓬，兩人據稱「一見鐘情」，並於1950年4月28日步入婚姻殿堂。自此，兩人的愛情故事成為泰國社會傳誦的佳話，也象徵王室的浪漫與忠誠。王太后長期陪同泰王出訪多國，曾與美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）、英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）及音樂人貓王（Elvis Presley）等國際名人會面。1960年泰王接受媒體訪問時，提到自己鮮少笑容的原因：「王后就是我的微笑。」暗喻自己的笑容都留給王后，此言流傳至今，成為兩人深厚感情的經典表述。詩麗吉王后亦以時尚品味聞名，1960年代陪同泰王出訪15個西方國家時，聘請知名設計師Pierre Balmain為她量身打造禮服，並與刺繡大師François Lesage合作，將泰國絲綢融入設計，使其傳統服飾兼具國際時尚感。她因此被譽為亞洲最美王后，也常登上國際時尚雜誌封面。1956年泰王普密蓬短暫出家時，詩麗吉王后曾擔任攝政元首，女性身分代理國家領導職務，展現其政治與文化影響力。1976年，她的生日8月12日被訂為泰國母親節，成為國定假日，象徵國家對母親與王后的尊崇。每年當日，曼谷大皇宮（Grand Palace）周邊會舉行升旗、獻花、遊行及煙火表演，民眾以純白茉莉花向母親致敬。詩麗吉王后的辭世，不僅是泰國王室的重大損失，也讓國內外民眾回顧她一生對文化、時尚、政治及慈善的貢獻。她的影響力跨越王室與社會，留下深刻遺產，並將長久地被泰國人民銘記於心。