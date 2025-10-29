38歲藝人陳零九今年7月底被拍到跟女星「啾啾」（吳慈敏）飛澳門約會，本月18日又被目擊2人深夜街頭手牽手吃宵夜，戀情不脛而走。這位愛相隨的緋聞女友啾啾現年29歲，2018年因拍攝寫真爆紅，銷量高達近800萬元，隔年起她蟬聯3屆「JKF百大女郎」冠軍，有「暗黑張景嵐」稱號；過去啾啾也鬆口私下閨房情趣就是誘惑另一半，或透過角色扮演滿足男友的幻想，尺度、風格極為大方。
啾啾寫真暢銷近800萬！被稱「暗黑張景嵐」
啾啾本名吳慈敏，2018年因拍攝性感照片爆紅，過去她曾自掏腰包發行寫真集，拍攝期3個月、市售價格3980元，一刷2000本賣光光，銷售量逼近800萬元，足見啾啾人氣與號召力不容小覷。
啾啾也以「純欲系女孩」稱號為號召，一連蟬聯3屆「JKF百大女郎」冠軍，更曾參與Netflix 19禁韓綜《人+性大不同：台灣篇》，不僅有可愛又直率的說話方式，尺度作風也相當大膽，深獲粉絲喜愛。
不過人紅是非多，啾啾的社群時常遭惡意檢舉，第11個IG帳號被關閉後，她一度產生放棄經營社群念頭，但她後來轉念告訴自己，或許上天的考驗，「其實大家都是從零開始，我只是再一次重新起步。」
啾啾黏TT男友！私下愛玩角色扮演當情趣
至於感情理想狀態？啾啾曾坦言，認為太愛打電動的男生「很浪費生命」，私下喜歡逗弄另一半，喜歡穿性感睡衣、或透過角色扮演進行閨房情趣，「我可以24小時都黏在男友身邊，不吵也不鬧，這樣就滿足。」
對啾啾而言，最棒的約會行程沒有標準答案，「因為最重要的是人，只要是跟對的人去，每一次的約會都是最棒的！」至於應該如何寵愛她？啾啾秒答：「用我喜歡的方式來寵我，知道我喜歡什麼，就用那個方式疼我。」
