NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠開季以來戰績不佳，而這則消息可能會令球迷更加失望。根據《DLLS Mavs》記者Ron Harrod Jr.報導，獨行俠後衛威廉斯（Brandon Williams）於美國時間周六在達拉斯的國際機場被捕，並因持有不到兩盎司的大麻遭到起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
威廉斯本週末請假　獨行俠控球後衛人手緊缺

威廉斯在本週末獲准休假，並因個人原因缺席了球隊過去兩場比賽。獨行俠目前在控球後衛上人手緊缺，厄文（Kyrie Irving）正在從前十字韌帶撕裂中復健，而艾克瑟姆（Dante Exum）本季尚未上場，膝部還是有傷勢。這也讓威廉斯有機會在開季獲得更多出場時間，如今卻因個人的問題暫時無法回到球場。

威廉斯傷病報告列「待定」　原因仍為個人因素

截至目前為止，威廉斯生涯在NBA共出戰76場比賽，場均可貢獻8.4分、2.5次助攻，投籃命中率為42.3%。本季他已登場19分鐘，在前兩場比賽中尚未得分，僅送出3次助攻。對於威廉斯的涉案情況，獨行俠尚未對外回應。

目前，獨行俠在新賽季主場開局戰績為1勝3敗，下一場比賽將於美國時間週三對上同樣人手不足、目前0勝3敗的印第安納溜馬。威廉斯目前在傷病報告中被列為「待定」，原因依舊標註為個人原因。


更多NBA新聞：

文班亞馬創NBA79年紀錄！3戰轟破「100分15鍋」　馬刺登頂西區第1

NBA／里夫斯一戰狂刷8大紀錄！湖人單場46罰被狂噓　德羅贊不忍了

NBA／詹皇怒了！遭昔日好友背叛　湖人隊媒曝：他非常失望和不滿

相關新聞

NBA／灰狼傳壞消息！愛德華茲拉傷將缺席2週　預計由康利頂先發

NBA內幕／勇士嘴綠Green說心裡話：鬆了口氣！沒想挽留K.Thompson

NBA／柯瑞點名勇士「3新星」接班！感嘆：叔叔們總有一天將會離開

李亦伸專欄／NBA史上最精采絕倫開季三大驚奇！Flagg竟完全被打趴