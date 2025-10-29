我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠開季以來戰績不佳，而這則消息可能會令球迷更加失望。根據《DLLS Mavs》記者Ron Harrod Jr.報導，獨行俠後衛威廉斯（Brandon Williams）於美國時間周六在達拉斯的國際機場被捕，並因持有不到兩盎司的大麻遭到起訴。威廉斯在本週末獲准休假，並因個人原因缺席了球隊過去兩場比賽。獨行俠目前在控球後衛上人手緊缺，厄文（Kyrie Irving）正在從前十字韌帶撕裂中復健，而艾克瑟姆（Dante Exum）本季尚未上場，膝部還是有傷勢。這也讓威廉斯有機會在開季獲得更多出場時間，如今卻因個人的問題暫時無法回到球場。截至目前為止，威廉斯生涯在NBA共出戰76場比賽，場均可貢獻8.4分、2.5次助攻，投籃命中率為42.3%。本季他已登場19分鐘，在前兩場比賽中尚未得分，僅送出3次助攻。對於威廉斯的涉案情況，獨行俠尚未對外回應。目前，獨行俠在新賽季主場開局戰績為1勝3敗，下一場比賽將於美國時間週三對上同樣人手不足、目前0勝3敗的印第安納溜馬。威廉斯目前在傷病報告中被列為「待定」，原因依舊標註為個人原因。