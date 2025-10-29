天王GD（權志龍、G-DRAGON）將於11月1、2日在台北大巨蛋舉辦安可場演唱會「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」，本次演唱會採實名制抽選制購票，因此當天出門前千萬不能忘記攜帶身分證、健保卡等，可以證明自己身分的證件，否則就算有票也會被擋在場外進不去。
演唱會實名制入場！身分證千萬別忘
如同上一次GD的小巨蛋演唱會一樣，本次大巨蛋演唱會也採實名制販售，因此演唱會開始前需要到現場的實名驗證區（台北大巨蛋B1全家便利商店旁）登記身分領手環。根據上次小巨蛋演唱會經驗，主辦方祭出了史上最嚴格實名制，建議粉絲攜帶2種以上、照片為近期所拍攝的證件到場，否則將有可能因為「照片不像」而無法進場。
GD大巨蛋11／1、2演出、實名制、進場時間總整理
實名驗證開放時間：演唱會當日早上10：30至17：30（開演前半小時）
實名制地點：台北大巨蛋B1全家便利商店旁
VVIP、VIP彩排整隊入場時間：13：30
彩排開始時間：14：30
一般觀眾入場時間：15：00
演出開始時間：18：00（各時間安排皆可能因實際情況變動）
GD本次巡演《Übermensch》幾乎都是同一歌單，其中包括了新專輯歌曲、最初SOLO曲、經典成名曲等，基本上只有安可部分會調整，《NOWNEWS今日新聞》為您奉上GD今年7月小巨蛋演唱會歌的歌單，在大巨蛋演唱會開始前跟著練習，當天能夠能沉浸在GD的音樂世界中。
GD小巨蛋演唱會歌單複習：
〈POWER〉
〈HOME SWEET HOME〉
〈SUPER STAR／MIDDLE FINGERS-UP／Go〉
〈ONE OF A KIND〉
〈R.O.D〉
〈The Leaders〉
〈CRAYON〉
〈BONAMANA〉
〈THAT XX〉
〈BUTTERFLY〉
〈I LOVE IT〉
〈WHO YOU?〉
〈TODAY〉
〈CROOKED〉
〈HEARTBREAKER〉
〈BULLSHIT + NOT LIKE US〉
〈TAKE ME〉
〈TOO BAD〉
〈DRAMA〉
（安可）
〈A boy〉
〈This Love〉
〈1 Year〉
〈IBELONGIIU〉
〈無題〉
（歌單僅供參考）
我是廣告 請繼續往下閱讀
如同上一次GD的小巨蛋演唱會一樣，本次大巨蛋演唱會也採實名制販售，因此演唱會開始前需要到現場的實名驗證區（台北大巨蛋B1全家便利商店旁）登記身分領手環。根據上次小巨蛋演唱會經驗，主辦方祭出了史上最嚴格實名制，建議粉絲攜帶2種以上、照片為近期所拍攝的證件到場，否則將有可能因為「照片不像」而無法進場。
GD大巨蛋11／1、2演出、實名制、進場時間總整理
實名驗證開放時間：演唱會當日早上10：30至17：30（開演前半小時）
實名制地點：台北大巨蛋B1全家便利商店旁
VVIP、VIP彩排整隊入場時間：13：30
彩排開始時間：14：30
一般觀眾入場時間：15：00
演出開始時間：18：00（各時間安排皆可能因實際情況變動）
GD小巨蛋演唱會歌單複習：
〈POWER〉
〈HOME SWEET HOME〉
〈SUPER STAR／MIDDLE FINGERS-UP／Go〉
〈ONE OF A KIND〉
〈R.O.D〉
〈The Leaders〉
〈CRAYON〉
〈BONAMANA〉
〈THAT XX〉
〈BUTTERFLY〉
〈I LOVE IT〉
〈WHO YOU?〉
〈TODAY〉
〈CROOKED〉
〈HEARTBREAKER〉
〈BULLSHIT + NOT LIKE US〉
〈TAKE ME〉
〈TOO BAD〉
〈DRAMA〉
（安可）
〈A boy〉
〈This Love〉
〈1 Year〉
〈IBELONGIIU〉
〈無題〉
（歌單僅供參考）