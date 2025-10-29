我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD大巨蛋演唱會現場地圖。（圖／超級圓頂 臉書）

▲GD大巨蛋演唱會入場時間公告。（圖／超級圓頂 臉書）

天王GD（權志龍、G-DRAGON）將於11月1、2日在台北大巨蛋舉辦安可場演唱會「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」，本次演唱會採實名制抽選制購票，因此當天出門前千萬不能忘記攜帶身分證、健保卡等，可以證明自己身分的證件，否則就算有票也會被擋在場外進不去。如同上一次GD的小巨蛋演唱會一樣，本次大巨蛋演唱會也採實名制販售，因此演唱會開始前需要到現場的登記身分領手環。根據上次小巨蛋演唱會經驗，主辦方祭出了史上最嚴格實名制，建議粉絲攜帶2種以上、照片為近期所拍攝的證件到場，否則將有可能因為「照片不像」而無法進場。GD本次巡演《Übermensch》幾乎都是同一歌單，其中包括了新專輯歌曲、最初SOLO曲、經典成名曲等，基本上只有安可部分會調整，《NOWNEWS今日新聞》為您奉上GD今年7月小巨蛋演唱會歌的歌單，在大巨蛋演唱會開始前跟著練習，當天能夠能沉浸在GD的音樂世界中。〈POWER〉〈HOME SWEET HOME〉〈SUPER STAR／MIDDLE FINGERS-UP／Go〉〈ONE OF A KINDR.O.D〉〈The Leaders〉〈CRAYON〉〈BONAMANA〉〈THAT XX〉〈BUTTERFLY〉〈I LOVE IT〉〈WHO YOU?〉〈TODAY〉〈CROOKED〉〈HEARTBREAKER〉〈BULLSHIT + NOT LIKE US〉〈TAKE ME〉〈TOO BAD〉〈DRAMA〉〈A boy〉〈This Love〉〈1 Year〉〈IBELONGIIU〉〈無題〉