國台辦去年將民進黨立委沈伯洋納入「台獨頑固分子」清單後，重慶市公安局昨發布公告表示，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，民進黨立法院黨團今（29）日表示，中共當局的做法，就是意圖威嚇，造成寒蟬效應，譴責中共跨境鎮壓行徑；黨團也正告藍白，「現在事不關己，下一個就是你」，呼籲共同捍衛台灣人的人身安全以及國家主權。民進黨立院黨團上午於黨團記者室召開「譴責中共！對台威嚇變本加厲，鎖定公民跨境鎮壓 」記者會，包含黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴出席。鍾佳濱表示，中共當局的做法，就是意圖威嚇，造成寒蟬效應，針對特定的公民或團體，要求符合中共的國家立場，《懲獨22條》被認為是中共進行武統的前奏，先透過司法的威嚇，讓其鎖定的個人或團體心生恐懼，這跟中共在香港所做的如出一轍。鍾佳濱指出，透過重慶公安的立案調查，無疑是要延續他們聲張、聲明，台灣跟四川都是中國的一部分，其意圖令人憤怒，也覺得可笑，台灣自始至終都不在中華人民共和國的管轄範圍內，也非中共司法管轄所及的區域。陳培瑜提到，中國看起來是針對沈伯洋，但事實上是針對台灣2300萬人，更不用說，若有家人、本人、親戚在中國有任何業務連繫，是否成為中國在台灣遙控的一份子？而沈伯洋之前說過，到國外去做國會外交時，有沒有可能就在國外當地發生像桂民海事件，當場被抓走？讓人無想像。范雲解釋跨境鎮壓是指外國政府跨越邊境或國界，利用網路抹黑、跟蹤騷擾、威脅恐嚇、暴力，也包含威脅家人朋友、公開懸賞、利用法律手段通緝、打壓該政府眼中的異議人士，「現在看到的針對沈伯洋跟黑熊學院」，其目的就是要讓人噤聲，讓相關者或有類似行動的人，自我審查，造成寒蟬效應；她呼籲，台灣國會跨黨派應一起行動反制，「因為現在不行動，下一次可能就是你，不只是保護所有從事公職的人，更是保護我們每一個公民」。林月琴提到，要嚴正譴責中共把手伸進台灣，把台灣境內的言論當成犯罪、跨境伸手，不僅侵犯我國主權與憲政的秩序，更是嚴重踐踏人權的一個行為，這不是第一次，她相信也不會是最後一次，這次甚至對準台灣國會。