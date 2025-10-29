我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達於北士科蓋台灣總部，近日新壽同意和北市府合意解約，只拿回原始標金與成本，將T17、T18還給北市府，延宕許久的問題終於露出曙光。輝達執行長黃仁勳今（29）日表示，他不清楚耽擱的具體原因是什麼。黃仁勳今日在華盛頓DC發表GTC主題演講，媒體問到有關台灣總部設置的進度，他說，他知道市政府和擁有地上權的一方有討論，但他不清楚耽擱的具體原因是什麼。輝達在台灣的辦公室已經不夠使用，必須決定興建大樓的地點。輝達北士科總部日前陷入僵局，終於在上週塵埃落定，新壽願意與北市府談判合意解約，不過，傳出輝達也看上北士科T12旁邊的洲美國小預定地，這也是北市府口中的「祕密基地」。輝達曾二度親赴「洲美國小預定地」實地場勘後相當心動，主因其形狀為扇形，與輝達星艦總部的外形類似。由於新壽突然願意讓步同意解約，使T17、T18基地爭議解套，輝達必須重新評估手上的方案做出最終決定。輝達對T17、T18基地非常熟悉，且已經完成設計圖規劃與地質探勘等前期作業，若選擇洲美國小預定地，可能必須花更多時間與成本作業，成為輝達最後考量的關鍵，能否趕上黃仁勳設下的明年5月動土目標，存在較大時間壓力。