台中成為非洲豬瘟破口，對此台中市長盧秀燕日前疾呼，台中自我要求，採取全國最嚴的防疫標準，希望清零早日解封。而議員江肇國翻開環境部資料一看，全國為了防疫都認真在稽查養豬場的廚餘，結果台中市直到27日為止竟然只查了兩家豬場，僅占全市的5%，全國第二爛！批評台中是疫情的破口，竟然還敢混到如此地步，廢到拖累全國，「這樣的市府真的難以原諒！」江肇國表示，不是自己愛管廚餘，而是看完剛剛查到的資料，真想問這是什麼爛市府？疫情爆發到現在，全國為了防疫都認真在稽查養豬場的廚餘，結果台中市直到27日為止竟然只查了兩家豬場，僅占全市的5%，全國第二爛。江肇國批評，盧秀燕才喊「台中防疫是全國最嚴」，請問到底嚴在哪？盧秀燕還說對於廚餘，台中會「天天視訊人盯桶」，聽起來很嚴格，但事實卻是連查都沒有查，根本都在說謊。最後江肇國表示，台中是疫情的破口，竟然還敢混到如此地步，廢到拖累全國，「這樣的市府真的難以原諒！」