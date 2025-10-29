我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（29）日回神走強，台積電再度創下1510元新天價，市值突破39兆元，達到新台幣39兆1582億元。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲161.78點或0.34%，收47706.37點，那斯達克指數上漲190.037點或0.8%，收23827.493點，標普500指數上漲15.73點或0.23%，收6890.89點，費半指數上漲26.733點或0.37%，收7194.712點。其中，台積電ADR昨日上漲1.1%，收在301.53美元，較台北交易溢價25.2%。台北股市今日開盤上漲208.8點、來到28157.91點，站回28000點關卡，隨後持續走高，盤中最高一度來到28352.21點，上漲逾1%。推動指數走高最大功臣就是權王台積電，以1495元盤上開出，盤中最高一度來到1510元，市值突破39兆元，來到新台幣39兆1582億元。輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講中，針對供應鏈方面，黃仁勳特別感謝包括台積電、日月光投控、鴻海在內的全球合作夥伴。他透露，為滿足龐大訂單需求，輝達已在美國本土建立完整產業鏈，從亞利桑那州的晶圓製造、印第安納州的HBM記憶體封裝，到德州的系統組裝，實現「美國製造，服務全球」的戰略目標。台積電第三季合併營收9899.2億元，季增6%，年增30.3%；稅後純益4523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元。若以美元計算，第三季營收331億元，年增40.8%、季增10.1%。第三季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%。