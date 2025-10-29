我是廣告 請繼續往下閱讀

陸軍以「獵鴞專案」名義，向美國採購685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，總金額52億7751萬。社群網路近期熱傳一段無人機測試失敗影像，並宣稱是國軍向美國採購的彈簧刀無人機。根據台灣事實查核中心調查指出，這是民間公司無人機測試畫面，並非美國售台武器。社群平台臉書、TikTok近期流傳一段無人機試飛失敗影像，傳言文字指稱「國軍叫來一群記者、群眾，公開展示向美國購買的彈簧刀無人機試射，然後，短短的50公尺距離，都跑不到靶心」。根據台灣事實查核中心調查指出，傳言影片為銘旺科技無人機10月1日在苗栗後龍風場的試飛測試。銘旺科技表示，當天試射分兩輪，首輪因氣壓缸啟動時，金屬件未完全展開而未成功，調整後第二輪順利完成。國防部澄清表示，網傳影片不是美國對台軍售的彈簧刀無人機，該機型也尚未交付台灣。負責國軍主要武器與防禦科技的研發與生產的中山科學院也說，未與銘旺科技共同開發無人機。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，銘旺科技無人機與美製彈簧刀無人機外觀造型明顯不同。銘旺科技無人機為肩翼式，主翼鉸接位於機身中央且機身較修長；彈簧刀無人機翼面位於機身下方，前後主翼鉸接分別在機身前後。