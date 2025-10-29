我是廣告 請繼續往下閱讀

綠委邱議瑩用扇子拍打藍委羅智強臉頰；被依「強暴公然侮辱罪」判拘役30天。藍委徐巧芯揭發名嘴溫朗東裝瘋逃兵挨告，但也不起訴確定。中廣前董事長趙少康說，天理昭彰 邪不勝正 ，大惡罷大失敗以後，這兩天羅智強跟徐巧芯的官司接連勝訴，再度讓人大快人心。恭喜國民黨兩大戰神。趙少康說，邱議瑩不是第一次出現暴力行為，前立委李慶華也在立法院被邱議瑩打過巴掌，還曾經直闖法務部，踢破部長大門，行為粗暴、有失立委斯文。一個領國家俸祿的民意代表，應該為民表率，卻是暴力慣犯，實在判得太輕。另外，溫朗東想利用徐巧芯大姑捲入詐欺案的紛爭，對巧芯潑糞抹黑，卻讓自己的黑歷史被公諸於世。邱議瑩仗勢自己立委身分長期為所欲為、暴力對人，這次都受到教訓，證明造口業、心術不正的人，最後都將面臨天道輪迴。