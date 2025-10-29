我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁（如圖）昨日出席中國「ELLE」80周年紅毯活動。（圖／翻攝自吳慷仁工作室微博）

金馬影帝吳慷仁去年9月宣布進軍中國市場，隨後便頻繁分享在中國生活的點滴，昨（28）日他首度登上中國「ELLE」80周年紅毯，相關話題瞬間衝上微博熱搜榜，儘管吳慷仁過去曾公開力挺太陽花學運，仍不影響他走進對岸娛樂圈，中國網友大讚：「有故事的男人來了」。中國ELLE 80周年紅毯眾星雲集，各大明星都裝扮華麗造型，吳慷仁卻以簡單的褐色西裝脫穎而出，陸媒形容他：「眼神深邃如戲中角色」，散發出成熟穩重的氣質，當晚他也笑容滿面的與媒體互動，事後「吳慷仁紅毯」等話題，迅速衝上微博熱搜，中國粉絲紛紛直呼：「影帝風範無敵」。吳慷仁憑細膩演技獲封金馬影帝，去年9月宣布赴中發展，他常在社群分享在中國生活，今年9月上傳喝北京豆汁的影片，片中狂學「捲舌音」惹議，之後更發貼文分享，表示被中國報紙封為「頂流偶像」，10月轉發中國國慶貼文，直到昨天首次登上中國紅毯，儘管他過去曾公開聲援太陽花學運，仍不影響他成功打進對岸市場，在中國收穫一票粉絲。吳慷仁紅毯照一出，中國粉絲瘋狂大讚：「有種成熟男人的性感魅力」，「這才是真正的演員氣質，紅毯上最有風度的男人」，一度登上微博熱搜，陸媒也大讚：「眼神會演戲，從頭帥到尾」。台灣粉絲則心碎表示：「從聲援太陽花到豆汁ㄦ，好諷刺，唉」，不過也有粉絲表示：「作品好看就挺，別摻和政治」，相關話題在網上瘋傳。