我是廣告 請繼續往下閱讀

非洲豬瘟防疫全面戒備之際，屏東卻傳出違法偷倒廚餘事件，萬丹鄉一間畜牧場無視中央禁令，28日竟派出兩輛貨車硬闖入管制區，企圖將外縣市廚餘傾倒至焚化廠內，行徑相當囂張，當場遭環保局人員查扣車輛，並且依妨害公務等罪嫌送辦。對此，屏東縣長周春米也發聲譴責，並強調公權力絕對不容挑戰！周春米表示，目前全國正處非洲豬瘟防疫的關鍵時刻，為了防堵疫情擴散，守護產業與民眾健康安全，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入本縣，並開放崁頂焚化爐專供本縣廚餘去化。然而，萬丹鄉某畜牧業者先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大量混入外縣市廚餘並涉申報不實；環保局確認違規後，已禁止該業者再進場。周春米續指，28日該不法業者仍派出車輛，強行闖越焚化爐管制區入內傾倒廚餘，且同樣是載運外縣市廚餘，還兩度推擠環保局人員，行徑囂張！環保局立即通報警方到場協助，當場依法逮捕不法業者與查扣車輛，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦，依法追究刑責並處以最高罰鍰！周春米強調，屏東縣政府再次嚴正聲明，全力防堵非洲豬瘟，中央已明定全面禁止廚餘餵豬，本縣亦公告禁止外縣市廚餘進入，業者若違法載運、棄置或偷倒廚餘，不僅違反環保法規，更恐成防疫破口，造成嚴重損失！縣府早已啟動防疫應變小組，加強查核與資料比對，並透過監控系統即時掌握車輛動態，如有不法，絕對嚴查嚴辦，絕不寬貸！