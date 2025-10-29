我是廣告 請繼續往下閱讀

國立台北教育大學一名已婚的許姓教授，近日遭週刊爆出私生活混亂，劈腿人數高達12人，對象有女校長、女老師以及女學生，被業界冠名「教育界的王力宏」，面對指控，許男回應「子虛烏有」，國北教校方稍早表示，目前已正在了解相關情事，若有違反法令或教職員服務相關規範，學校絕對不寬貸。根據《鏡週刊》報導，一名自稱與許男交往過的A小姐因被許男冷落起疑，驚覺許男同時與多名女子交往，對象橫跨工作夥伴、「網紅作家」及出版社女編輯。接著也有B小姐指出，她是在教師研習會中結識許男，因對方頻頻噓寒問暖而陷入情網，進而展開婚外情，沒想到事後發現許同時還和另一名C小姐交往。受害女子發現，許男對「人妻」特別感興趣，甚至利用對方害怕曝光的心態反覆劈腿，分手時更有一套「標準SOP」應對流程，在追問原因時，許男會說自己不適合交往、想獨自生活，不願影響女方，但並未明確劃清界線，只留下「希望未來彼此保重」的訊息，但仍偶爾傳訊息，使女方陷入困惑也難以放下。針對爆料內容，許男否認並強調「子虛烏有」且不願多做回應，同時透露懷疑自己遭人跟蹤或被裝設追蹤器，目前已向警方報案處理。國北教大對此表示，已注意到各媒體對許姓老師相關報導，學校對教師品格與行為一向秉持嚴謹要求，因報導涉及當事人名譽及校譽，學校將本於尊重個人隱私與程序正義的立場，依法依程序了解、處理，倘經查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸，最後也呼籲外界應尊重事實查證，避免擴散未經證實之內容，以維護當事人權益及校譽。