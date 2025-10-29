臺北市年度最大型的夜間藝術節「2025白晝之夜（Nuit Blanche Taipei）」，將於 11月1日下午14:00在圓山盛大登場。本屆將「History（歷史）」拆解為兩個詞：「Hi」與「Story」，作為本屆白晝之夜策展主題「Hi Story」的發想起點。官方也推薦了「J人路線攻略」，完整規劃順暢路線，能一次走完精彩的6站。
🟡「白晝之夜」的由來？
每年吸引超過30座城市、數百萬人一起嗨到天亮的「白晝之夜」（Nuit Blanche），是起源自法國巴黎的全球性夜間城市藝術節。台灣從2016年開始響應，至今為第10屆。
🟡「2025白晝之夜」路線攻略大公開：
官方表示，此次特別針對做事情喜愛有規劃的「Ｊ人」推出路線攻略，若照著路線一次走完大約需6小時，總共收錄了6大站精華點供民眾們參考。
總觀展時間：約6小時
起點：捷運中山國小站
終點：中山橋下
📍第一站：藝術入店展區（約120分鐘）
從中山國小出發，步行3分鐘到第一站。一口氣蒐集吳柏葳、何宇森、王雅慧、邱翊琪等多位藝術家的作品，沿途還能在十方藝術空間、晴光商圈補充能量。官方提醒，在晴光商圈有小吃，建議順路停靠。
📍第二站： 花博公園 展區 （約60分鐘）
從金萬萬名店城走到24號作品《Ping Pong Ping Pong》，再一路走進數位藝術節與公共藝術作品。
官方並提到，傍晚可停留長廊廣場舞台，觀賞 French Voguing Ball〈風革線上〉這場法國傳奇舞會，是今年最不容錯過的夜間演出。
📍第三站：舊兒童樂園(草地) 展區（約90分鐘）
從水門進入，與光影裝置《黑夢—狛犬》《一首歌掉在了地上》相遇，還有互動型作品廖建忠〈運轉生活的終點站—小火車、旋轉木馬〉。官方表示，這裡氣氛最Chill，旁邊有小市集可覓食。
📍第四站：圓山坑道 展區（約30分鐘）
需預約入場（午夜00:00–02:00自由入場）走進地底30公尺的時空，進入《夢的蟲洞》環境劇場。
📍第五站：昨日世界(山區) 展區（約90分鐘）
上山路線，拜訪《如如在耳》、《神轎》、《仙女圈》、《請你喝杯》等作品，和百藝舞台滿滿表演。
📍第六站：廣播電臺 & 中山橋下 展區（約60分鐘）
最後一站，聲音作品與橋下裝置帶你進入凌晨的靜謐。《微光曳曳》《門柱燈》《一個寂寞耳語的穿行》在城市與水面之間，結束你的白晝冒險。提醒廣播電臺作品21號、22號同樣需提前預約。
▪️「2025白晝之夜」相關資訊
時間：11月01日(六) 14:00 – 11月02日(日) 02:00
地點：台北圓山
資訊來源：2025白晝之夜、白晝之夜臉書粉專
