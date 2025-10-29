我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士超級球星柯瑞柯瑞（Stephen Curry）和「KD」杜蘭特（Kevin Durant）曾攜手奪下兩冠。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）近日作客《The Pivot Podcast》節目，罕見回顧自己加盟金州勇士與離開勇士的心路歷程。他直言：「離開勇士反而比加入勇士更容易。」杜蘭特在節目中提到，自己當年決定加盟勇士的初衷，並非外界所謂「抱團取暖」，而是被團隊籃球的極致吸引。「我覺得很多人並不真正理解『團隊運動』的美。籃球這項運動裡，一個人可以影響整個比賽，於是人們忘了這仍是一項團隊運動。當我選擇去勇士時，我認為那是一支『終極團隊』——每個人都被放在最適合的位置上，能發揮出最好的自己。」他補充說：「如果你看我們那支球隊的比賽錄影，就會發現那根本是一堂籃球課。那不是『毀掉聯盟』的超級球隊，而是協作的藝術。當你拋開噪音、專注於比賽本身，就會理解我為什麼做出那個決定。」當主持人問他「哪個決定更難——去勇士還是離開勇士？」時，杜蘭特沉思後回答：「兩者都難，但對我而言，離開勇士反而容易一點。因為在真正做出決定之前，我就知道那天終會到來。」他解釋道：「那一年我受傷了，李文斯頓（Shaun Livingston）退役、伊古達拉（Andre Iguodala）離開。下一季，柯瑞（Stephen Curry）受傷、湯普森（Klay Thompson）也倒下。到最後，就只剩下格林（Draymond Green）一個人在堅守。」杜蘭特說，當時的他覺得這支偉大的球隊需要短暫分開，讓每個人重新整理自己的人生。「勇士後來又拿了一座冠軍，而我則去了不同的地方，經歷了各種瘋狂的挑戰，也學到許多關於NBA運作的事。那是必然的——我們都需要那段分離的時間。」節目中，杜蘭特也談到自己未來的退役計畫。這位38歲仍將持續征戰的球星，目前與火箭簽下兩年合約（第二年為球員選項），他說：「我不知道退役時會是什麼感覺。現在我每天起床仍充滿能量去訓練、提升自己。我熱愛這樣的生活節奏，當這些努力不再讓我感到快樂時，那就代表該退下來了。」