▲台中市議員周永鴻批評，疫調內容一變再變，每天都有新版本。（圖／記者顏幸如攝，2025.10.29）

台中市梧棲養豬場被檢出非洲豬瘟，疫調內容卻一改再改。民進黨今日再爆，農業部檢出病毒當晚，台中市連夜展開疫調，動保處人員卻未消毒、穿防護衣就進其他關聯場採血採樣，「豬農都嚇死了」！綠營痛批，今天是重陽節，民眾上市場買不到豬肉，中市府只會做民調不會做疫調，市長盧秀燕嘴巴說廚餘處理最高規格「人盯桶，天天視訊」，真相卻是稽查成績全國倒數第二。台中市議員張家銨今（29）日在黨團記者會中表示，農業部獸醫研究所21日晚上6點驗出非洲豬瘟病毒後，晚上7點30分，動保處會同防檢署到案場進行移動管制，其他養豬場也陸續接到動保處電話，要求現場採檢。事後豬農向她反映，動保處啟動疫調後連夜趕往多處養豬場，卻沒做防護消毒，就要進場採血採樣，讓豬農怕死了！她理解為了把資料交給農業部，疫調人員很辛苦，當晚忙到晚上12點多，但非洲豬瘟號稱豬界的伊波拉病毒，防疫怎可如此草率？市府知道多少豬農當晚嚇得夜不成眠嗎？施志昌說，昨天大家才從「不斷校正回歸」的疫調資料，知道首先通報的人是台中市養豬協會總幹事，化製車司機10日到梧棲場載運20頭死豬，隔天總幹事馬上通報市府，卻沒引起重視，根本是「官僚殺豬」！盧市府的輕忽，極可能摧毀產值2千億的產業，對得起全國人民嗎？市議員周永鴻、陳雅惠、林祈烽說，今天是重陽節，民眾上市場沒豬肉可買，各縣市嚴陣以待，台中卻還在睡覺，讓謊言滾成災難，這場「盧氏豬瘟」的大戲還要演多久？林德宇、陳俞融、謝家宜、王立任再度要求盧秀燕道歉、環保局長與農業局長下台、動保處長調整職務。市議員江肇國則批評，市長盧秀燕嘴巴說廚餘處理最高規格「人盯桶，天天視訊」，真相卻是稽查成績全國倒數第二。對於張家銨的說法，台中市農業局長張家銨在前進應變所記者中表示，去過案例場的人員都有列管，必須按照相關手冊執行工作。副市長鄭照新說明，環保局人力優先配置在稽查、清消業務，登錄動作較慢，台中市37處廚餘養豬場，已於5天前完成第一輪稽查、24日完成第二輪，目前進入第三輪。環境部也說明，全國有435場廚餘養豬場，目前已完成72%查處。