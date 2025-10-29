我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今（29）日在主場迎戰沙加緬度國王，上演了一場精彩的逆轉勝。最終在當家MVP「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下31分、9籃板並送出3個火鍋的帶領下，雷霆以107：101擊敗國王，開季保持五連勝的不敗戰績。雷霆本場缺少了核心中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren），由哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）頂替先發。此外，隊內還有多名球員因傷缺陣，包括威廉斯（Jalen Williams）、威廉斯（Kenrich Williams）及伊薩亞·喬（Isaiah Joe）。儘管陣容不整，雷霆仍展現出強大的韌性和團隊深度。國王方面，此役由「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）帶隊，他在首節便貢獻9分，幫助球隊以29：24取得領先。第2節，拉文（Zach LaVine）與板凳球員艾利斯（Keon Ellis）的火力維持國王的領先優勢，上半場以62：58暫時領先。雷霆在第3節逐步縮小差距，多特（Luguentz Dort）連中兩罰率先將比分反超，但國王依靠艾利斯的三分彈再度取得領先。比賽進入末節，雷霆在SGA的帶領下打出一波11：0攻勢，反超比分。當國王試圖縮小分差時，卡魯索（Alex Caruso）的三分球再次擴大優勢，最終SGA以一記關鍵後撤步三分球鎖定勝局，雷霆以107：101完成逆轉。雷霆全隊多點開花，威金斯（Aaron Wiggins）與替補米契爾（Ajay Mitchell）各自貢獻18分，多特則添13分。國王方面，拉文拿下全隊最高的23分，德羅森（DeMar DeRozan）有19分進帳，威少攻下16分。本場比賽展現出雷霆即便在傷兵滿營、出戰困難情況下仍能依靠核心球星和團隊默契逆轉勝利的實力，也為球隊寫下開季5連勝的超亮眼成績。而國王則因輪換與疲勞影響，儘管大部分時間掌握領先優勢，仍未能守住勝果，開季戰績來到1勝3敗。