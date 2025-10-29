泰國北部第一大城市清邁（Chiang Mai）市長近日因花燈設計引發全泰國高度關注，泰國清邁花車遊行因適逢王太后詩麗吉逝世國喪期間，臨時將花朵都漆成黑色，市長卻因此被炎上。臉書粉專「曼谷媽媽 mimi小獅呱」貼文指出，市長將原本彩色的花燈暫時潻成黑色，媒體與網民迅速在社群平台上留言討論，關注度空前絕後。市長親自出面說明，強調目前的改變尚未完工，黑色並非最終版本。
消息曝光後，許多民眾對此設計表示不滿，認為不美觀，有人甚至批評市長的品味，引發熱烈討論。甚至有網友發現花燈上的花朵被套上黑色塑膠袋，再度引發批評，民眾希望有更好的解決方法。
雖然後續所有花朵被移除，但泰國民眾的不滿情緒依然未消。網路上洗版留言不斷，對市府的花燈安排提出強烈質疑。清邁市長連續一整天處於高度壓力下，面對民眾與媒體的檢視，彷彿經歷了一場「網路三溫暖」。
由於泰國王太后詩麗吉近期逝世，今年清邁水燈遊行規定，車隊裝飾需採用黑白兩色，但實際負責製作花車的人員表示感到為難。黑白配色雖符合規定，但在民眾審美與傳統節慶氣氛上引起爭議。
據悉，市府將於近日再次召開會議討論花車顏色及整體設計方向。目前，初步共識是以黑白或其他沉穩色調為主，以平衡規定與視覺美感。
清邁的花燈事件持續受到泰國網民高度關注，不僅凸顯節慶設計的敏感性，也反映泰國民眾對公共美學與城市活動的關注程度，未來市府如何調整將持續成為討論焦點。
