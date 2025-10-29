我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市警察局第二分局埔頂派出所新建工程今（28）日舉行開工動土典禮，由代理市長邱臣遠主持。該案歷經多年爭取，終於在高虹安市長拍板與中央全額補助下正式啟動。邱代理市長特別感謝高市長的全力支持，並致謝長期奔走爭取的市議員鍾淑英，強調「這場基層所盼多年的工程，兩位幕後功臣不可或缺」。埔頂派出所自民國84年設立以來，與消防分隊及聯里辦公室共用廳舍。隨著科學園區與關埔地區快速發展，人口成長帶動治安與交通需求激增，原有空間早已不足。員警長期在狹小、老舊環境中辦公，影響執勤效率與民眾洽公品質，改善聲浪不斷。據了解，鍾淑英議員自八年前即持續爭取派出所遷建，多次質詢卻未獲具體回應。她坦言，「每質詢一次就受傷一次」，直到高虹安市府上任後，才真正將此案納入優先推動計畫。高市長上任初期即前往警察局與消防局視察，聽取基層反映後責成相關單位研議遷建方案，多次召開會議拍板定案，落實改善警消環境的承諾。邱臣遠表示，市府延續高市長「幸福友善、宜居永續」的施政理念，埔頂派出所新建工程不僅是治安能量升級的象徵，更是新竹邁向「智慧、安全城市」的重要一步。完工後將有效提升警政效能與民眾服務品質，打造「科技守護・埔頂新地標」。警察局指出，本案由警政署全額補助經費新臺幣4億9,800萬元，規劃地下2層、地上6層建築，採綠建築標準設計，兼具節能、永續與美學概念。工程工期600日曆天，預定於116年6月完工，未來將由埔頂派出所、刑警大隊及少年隊共同進駐，整合行政、偵查與服務功能。邱代理市長也叮囑施工團隊依法施工、確保品質，兼顧交通順暢與安全，期盼工程如期如質完工，為員警打造幸福友善的工作環境，讓市民享有更安全宜居的生活。