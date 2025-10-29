我是廣告 請繼續往下閱讀

全球矚目的「川習會」將於30日在韓國登場，外界預期可能會談到台灣議題；行政院長卓榮泰昨（28）日表示，他相信美台關係穩固，並直言和平要靠實力，強化實力才能取得「永久和平」。不過此言一出，立即遭《美麗島電子報》董事長吳子嘉狠酸「看到快吐了」，連小學生都知道沒有永久和平，全球更沒有任何國家領袖會講出這四個字。對於藍委羅明才在立院舉烏克蘭為例，擔憂台灣會不會在川習會被賣掉？卓榮泰則反問：「台灣會被誰賣掉？」、「不要把台灣當作烏克蘭」，並強調台灣不會是烏克蘭，台灣就是台灣，就是中華民國台灣，這點不容改變。而針對國民黨新任黨主席鄭麗文反對提高國防預算，卓榮泰稱「和平要靠實力」，必須強化自己的實力，才能夠真正取得有尊嚴，且永久的和平。吳子嘉28日在政論節目《董事長開講》中開轟，稱卓榮泰根本是在打嘴炮，「不把台灣當烏克蘭，要當哪裡？」此外，他也提到，有聽過全球任何國家領袖講說過「永久和平」嗎？自己看到這句話簡直快吐了，連小學生都知道沒有的事，「行政院長在胡說八道，永久的和平怎麼講的出口？」怒轟卓榮泰的公開發言無知、毫無常識。吳子嘉指出，即使台灣編列1兆元的國防預算，也不過折合數百億美元而已，遠不及中國公開軍費的2千7百多億美元，更別提暗地的帳，加起來也許有3、4千億美金，他也反問卓榮泰：「那到底多少才夠實力？你的標準在哪裡？編完預算就有實力了嗎？」同時也質疑，1兆元根本不夠，應該拿錢去買武器，再編點預算讓陸委會去做事，運用兩手策略解決問題。