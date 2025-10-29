我是廣告 請繼續往下閱讀

「不支持」與「反對」：一詞之差的巨大外交影響

台灣的焦慮與美國的保證

美國總統川普預計將在本週與中國國家主席習近平會面，外界關注習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」。多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，有幕僚建議川普不要為了中國而改變美國在台灣獨立問題上的立場，但他們也擔心，川普可能會為了與中國達成貿易協議，而置若罔聞，或是以曖昧措辭微妙改變美國的立場。根據美國國家廣播公司（NBC News）報導，據四名知情人士透露，有部分幕僚已經建議川普，不要為了迎合北京而改變美國在台灣獨立問題上的立場。不過這些幕僚私下表達擔憂，擔心川普一心追求與中國達成全面貿易協議，可能會選擇忽視他們的建議。幕僚擔心川普可能會背棄美國對台灣的長期政策，或者透過使用新的措辭來微妙地改變美國的立場。一名熟悉討論情況的人士這樣形容：「每個人都屏息以待。」知情人士表示，政府官員已告知川普，習近平可能會在會面時要求他公開聲明，美國「反對」（oppose）台灣獨立。習近平近幾個月來一直推動美方改變現行立場，從目前「不支持」（not support）台灣獨立，轉為明確表態「反對」台灣獨立。報導指出，雖然許多美國人而言，這只是說法不同，但若川普公開表示美國「反對」台灣獨立，或即使只是說「目前台灣獨立不是好主意」，都將在整個亞洲引發震撼波，被視為送給習近平的一份重大禮物。公開表達反對台灣獨立將被視為美國從過去的「中立立場」轉向明確站在中國一方。數十年來，美國政府一直對台灣採取戰略模糊政策，即所謂的「一中政策」，歷任總統公開的立場是不支持其獨立。一名白宮官員表示：「川普已多次重申，他對台灣的政策沒有改變。川普總統主導所有外交政策，始終以美國人民的利益為優先考量。」當被問及川普政府對台灣獨立的政策時，一位國務院高級官員說：「對台政策一點也沒有改變。」這位官員補充稱：「這與幾十年來一直保持一致。」中國駐美大使館發言人劉鵬宇在回覆郵件詢問時表示：「台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係中不可逾越的第一條紅線。」劉鵬宇指出：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是國際社會的共識，也是美國對中國作出的政治承諾。」一名知情人士表示，台灣官員也對即將舉行的「川習會」感到不安，並向美國國務院官員表達了擔憂，擔心川普可能會犧牲台灣以確保會談取得勝利。當記者詢問對台北方面擔憂的看法時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）予以回應：「人們擔心的是，我們將達成某種貿易協議，以換取我們放棄台灣的優惠貿易待遇。沒有人考慮這樣做。」台灣外交部隨後很快透過社群媒體表達了對盧比歐的感謝，感謝他「重申沒有人考慮放棄台灣」。