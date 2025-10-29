我是廣告 請繼續往下閱讀

▲退伍官兵遭拒貸，立委王定宇爆料銀行用中國資料庫審核。（圖／記者呂炯昌翻攝）

中國政府近期公布我國軍官兵個資，以通緝方式發佈營造恐嚇氣氛。民進黨立委王定宇質詢時爆料有退伍官兵去銀行申辦保險貸款時，竟然被台銀與玉山銀行拒絕，理由是「被中國通緝」。王定宇今（29）日加碼爆料，拒貸銀行因為使用中國資料庫，在審核時會跳出警示。不過，國安局長蔡明彥則表示，被拒貸的是個案。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」。王定宇質詢時表示，他接到2位機敏單位退伍官兵在向銀行貸款時被拒貸，詢問國安局有掌握到原因嗎？蔡明彥回應表示，「有一些個別的因素」。王定宇接續說，所有的金融行庫壽險都要客戶查詢（KYC），結果台灣的銀行KYC都是委外買中國的資料庫做輸入查詢，台銀、土庫、一銀輸入資料都是跟中國綁在一起，一輸入之後出現4類，包括國內制裁名單、金融監理機關列管名單、現任或前任政治人物、涉及負面新聞，退役官兵去貸款輸入資料就出現涉及負面新聞。王定宇說，一銀、華南、兆豐金，去委外買的是道瓊（DOW JONES），道瓊的資料可以讓你勾，要不要跟中國的資料庫勾串，有的銀行會買2個，例如兆豐還會買LNRE-FLES，彰銀還買了PATRIOT-OFFICER，詢問國安局是否掌握這些銀行有用中國國安部、公安部、統戰部的資料？蔡明彥回應說，國防部有專案在處理，國安局也有去了解狀況。王定宇表示，把名字輸入台銀的資料庫會跑出警示，蔡明彥回應說，國防部去了解，透過其他同仁去申辦沒有問題；王定宇則表示，因為台銀上面下令把他們移到白單，所以才沒問題，資料庫跳出來沒問題是這原因。